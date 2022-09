Buscando recuperarse de una derrota inicial, el Feyenoord de los Países Bajos recibe al Sturm Graz en 'De Kuip' (cancha del cuadro local), este jueves 15 de septiembre por la mañana (11:45 AM - HORA PERUANA) en lo que será la segunda jornada de la campaña de la fase de grupos de la UEFA Europa League 2022/23. Probablemente, podremos ver nuevamente a Marcos López como titular por la banda izquierda como el lateral que se ganó el puesto pronto.

Como bien decíamos hace un momento, el Feyenoord inició su andadura en la UEFA Europa League con una decepcionante derrota por 4-2 ante el Lazio de la Serie A en el 'Estadio Olímpico' el jueves pasado. Lo siguiente es el desafío de un equipo contrario que aún no ha sufrido la derrota en ninguno de los dos encuentros anteriores entre los equipos. Por eso se puede decir que Feyenoord, es un claro favorito en el papel.

Los de Rotterdam se encontraban cuatro abajo gracias a los goles de Luis Alberto, Felipe Anderson y un doblete de Matías Vecino, tras los que Santiago Giménez redujo a la mitad la desventaja con dos goles en propia puerta. Sin embargo, Feyenoord superó rápidamente el desafío del Sparta Rotterdam en su último encuentro de liga y permanece segundo en la clasificación de la Eredivisie, goleando muy tranquilo por 3-0, llegando a los 16 puntos en 6 jornadas.

Vamos por el lado del visitante, Stefan Hierlander está suspendido para Sturm Graz aquí después de recibir sus órdenes de marcha por dos infracciones amonestables en la victoria de apertura de la semana pasada. El equipo que llegará a la capital de los Países Bajos también tendrá que conformarse con la ausencia de Otar Kiteishvili, de 26 años, quien permanece de baja desde junio por una lesión muscular. Nos espera un gran cotejo.

POSIBLES ALINEACIONES FEYENOORD VS. STURM GRAZ:

XI FEYENOORD: Bijlow; Pedersen, Trauner, Hancko, Lopez; Timber, Dilrosun, Kokcu; Danilo, Gimenez, Idrissi.

XI STURM GRAZ: Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Gorench, Prass, Horvat, Wels; Boving, Emegha.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL FEYENOORD VS. STURM GRAZ?

Feyenoord será local este jueves 15 de septiembre a las (11:45 AM - HORA PERUANA), en el 'Stadion Feijenoord', frente al Sturm Graz, por la jornada 2 de la UEFA Europa League - Grupo F.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE FEYENOORD VS. STURM GRAZ?

