Napoli vs Milán EN VIVO ONLINE por la Champions League 2023: un duelo complicado para los azules

Napoli sigue demostrando su gran nivel en la Serie A y ante el Verona no fue la excepción, aunque el rival se encargó de cerrarse en la zona defensiva, de modo que cortaron jugadas antes de llegar a un remate final al arco. La acción más clara que tuvieron fue un tiro de Oshimen que dio en el palo, finalmente quedaron empatados sin goles.

Por su parte, AC Milán se vio en aprietos en el comienzo de su visita contra el Bologna, los locales salieron con todo y se pusieron adelante en el marcador rápidamente. Luego la ofensiva rojinegra mejoraría hasta igualar el resultado antes de irse al vestuario. Sin embargo, el 1-1 quedó hasta terminar el partido.

Además, por la Champions League, la semana pasada, los azules cayeron 1-0 ante los milaneses. El único tanto no lo anotó Ismael Bennacer a los 40'. En la parte complementario, los napolitanos no pudieron darle vuelta, se le vio falta de calidad de llegadas al área rival y a pesar de haber tenido 4 remates, no puedo ganarlo.





MARCADOR NAPOLI VS MILÁN: