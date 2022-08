Un inicio de temporada para tomar en cuenta nos trae un enfrentamiento para mirarlo detenidamente. Porque el Olympique de Marsella, con su refuerzo estrella, el delantero chileno, Alexis Sánchez, llega a este cotejo como local, con todas las intenciones de sumar tres unidades extras. Ya que cuenta con el poder necesario para gestarlo, y hacerse un nombre en el inicio de la siempre atractiva 'Ligue 1'.

El equipo ahora del croata, Igor Tudor, tuvo un comienzo para destacar porque goleó como local al Reims por (4-1). Ahí despertó el interés de la prensa local e internacional, porque es un cuadro grande de verdad, y la historia dice que debe pelear este campeonato. Por eso, en la siguiente fecha se podría considerar como una decepción su visita al Stade Brestois, donde solo logró robar un empate por (1-1).

Hasta ahí todo claro con el dueño de casa, y nos vamos ahora con el cuadro que buscará amargarle la noche (en Francia), al anfitrión. Porque el ex equipo de Cristian Benavente, llega con dos empates seguidos desde el arranque de la temporada regular 2022. Sin goles contra el Angers como visitante, y de local soportó la carga ofensiva del Lille, igualando por (1-1). Este Nantes todavía no muestra todo su potencial, por eso debemos tener cuidado en menospreciarlo.

Las figuras principales del Marsella estarán juntas, según mencionan los especialistas de la información del Marsella: Pau López, Matteo Guendouzi, Jordan Veretout, Cengiz Under, Jonathan Clauss, Alexis Sánchez y Nuno Tavares. Entonces veremos, quizás, la mejor oncena posible. Aunque Nantes no se queda atrás con sus nombres como: Moussa Sissoko, Mostafa Mohamed y Evann Guessand. Habrá que ver, quién es quién. Y para qué están los mencionados.

POSIBLES ALINEACIONES MARSELLA VS NANTES:

XI MARSELLA: Blanco; Mbemba, Gigot, Balerdi; Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares; Sanchez, Milik, Payet.

XI NANTES: Lafont; Castelletto, Girotto, Pallois; Coco, Blas, Moutoussamy, Chirivella, Merlin; Mohamed, Simon.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL MARSELLA VS NANTES?

Marsella será local ante el Nantes, este sábado 20 a las (2:00 PM - HORA PERUANA), en el 'Stade Vélodrome'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE MARSELLA VS NANTES?

Albania SuperSport 3 Digitalb

Argelia beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Anguila ESPNPlay Caribbean

Antigua y Barbuda ESPNPlay Caribbean

Argentina Star+

Aruba ESPNPlay Caribbean

Austria DAZN

Bahréin beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Barbados ESPNPlay Caribbean

Belice ESPN3

Benín Canal+ Sport 2 Afrique

Bolivia Star+

Bosnia-Herzegovina Moja TV, Arena Sport 4

Islas Vírgenes Británicas ESPNPlay Caribbean

Bulgaria Play Diema Xtra, Diema Sport 3

Burkina Faso Canal+ Sport 2 Afrique

Burundi Canal+ Sport 2 Afrique

Camerún Canal+ Sport 2 Afrique

Canadá Fanatiz Canada, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, fuboTV Canada

Cape Verde Canal+ Sport 2 Afrique

Islas Caimán ESPNPlay Caribbean

República Centroafricana Canal+ Sport 2 Afrique

Chad beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2, Canal+ Sport 2 Afrique

Chile Star+

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia Star+

Congo Canal+ Sport 2 Afrique

Costa Rica ESPN3, Star+

Cote D'Ivoire Canal+ Sport 2 Afrique

Croacia Arena Sport 3 Croatia

Cuba ESPNPlay Caribbean

República Checa Nova Sport 2

Dinamarca SportExpressen Play

Yibuti beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT, Canal+ Sport 2 Afrique

Dominica ESPNPlay Caribbean

República Dominicana ESPNPlay Caribbean, Star+, ESPN3

Ecuador Star+

Egipto beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

El Salvador ESPN3, Star+

Guinea Ecuatorial Canal+ Sport 2 Afrique

Finlandia SportExpressen Play

Francia Canal+ Décalé, Free

Gabón Canal+ Sport 2 Afrique

Gambia Canal+ Sport 2 Afrique

Alemania DAZN

Ghana Canal+ Sport 2 Afrique

Grecia Nova Sports 4

Granada ESPNPlay Caribbean

Guadalupe ESPNPlay Caribbean

Guatemala Star+, ESPN3

Guinea Canal+ Sport 2 Afrique

Guinea-Bissau Canal+ Sport 2 Afrique

Haití ESPNPlay Caribbean

Honduras ESPN3, Star+

Hong Kong beIN Sports 2 Hong Kong, Now Player, M Plus Live

India Voot Select

Internacional Bet365

Irán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Iraq beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Irlanda BT Sport App, BTSport.com, BT Sport 3

Israel 5 Live

Italia Sky Sport Football, SKY Go Italia, NOW TV

Jamaica ESPNPlay Caribbean

Japón DAZN

Jordania beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Kosovo ART Sport 2

Kuwait beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Líbano beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Libia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Macao M Plus Live

Malí Canal+ Sport 2 Afrique

Martinica ESPNPlay Caribbean

Mauritania Canal+ Sport 2 Afrique, beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

México Star+, ESPN3 Mexico

Montenegro Arena Sport 4

Montserrat ESPNPlay Caribbean

Marruecos beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Países Bajos Ziggo Sport Docu

Nicaragua ESPN3, Star+

Níger Canal+ Sport 2 Afrique

Nigeria Canal+ Sport 2 Afrique

North Macedonia Arena Sport 4, MaxTV Go

Noruega Direktesport

Omán beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Palestinian Territory beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Panamá Star+, ESPN3

Paraguay Star+

Perú Star+

Polonia Canal+ Sport 5 Poland, Eleven Sports 2 Poland

Portugal Eleven Sports 2 Portugal

Puerto Rico ESPNPlay Caribbean

Qatar beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Rumania Digi Online, Digi Sport 4 Romania, Prima Sport 4

Ruanda Canal+ Sport 2 Afrique

Saint Barthelemy ESPNPlay Caribbean

Saint Kitts y Nevis ESPNPlay Caribbean

Santa Lucía ESPNPlay Caribbean

Saint Martin ESPNPlay Caribbean

San Vicente / Granadinas ESPNPlay Caribbean

Arabia Saudita beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Senegal Canal+ Sport 2 Afrique

Serbia Arena Sport 4 Serbia

Sierra Leona Canal+ Sport 2 Afrique

Eslovaquia Nova Sport 2

Eslovenia Arena Sport 3 Slovenia

Somalia beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Sudán del Sur beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Sudán beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Suecia SportExpressen Play

Suiza Canal+ Décalé

Siria beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Tailandia True Premier Football HD 5

Togo Canal+ Sport 2 Afrique

Trinidad y Tobago ESPNPlay Caribbean

Túnez beIN Sports HD 2, beIN SPORTS CONNECT

Turquía beIN CONNECT Turkey, beIN Sports 4 Turkey

U.S. Virgin Islands ESPNPlay Caribbean

Ucrania MEGOGO Football 3

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2

Reino Unido BT Sport 3, BTSport.com, BT Sport App

Estados Unidos beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay Star+

Venezuela Star+

Yemen beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 2