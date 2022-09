EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO FC Barcelona vs Elche juegan este sábado 17 de septiembre en el estadio Camp Nou por la fecha 6 de LaLiga

Continuando con los partidos de LaLiga, FC Barcelona sigue afrontando partidos tras sus duelos por Champions League y este sábado 17 de septiembre se medirá ante Elche por la fecha 6 de LaLiga. Jugando en el estadio Camp Nou, el partido se disputará a las 9:15 AM. y se podrá vivir EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports y por DANZ LaLiga.

Persiguiendo al Real Madrid, FC Barcelona es segundo en la tabla de LaLiga. Con 13 puntos, está a dos unidades del líder y un triunfo ante Elche mantendrá la presión para que pueda forzar el traspié del cuadro de Carlo Ancelotti y así adueñarse con la cima del fútbol español.

Por ello, el estratega Xavi Hernández pondrá a toda su artillería más sabiendo que descansará alrededor de una semana por los amistosos internacionales de sus seleccionados. En ese sentido, FC Barcelona tendrá que aprovechar el momento y vencer a Elche en el Camp Nou.

No teniendo una buena temporada y no siendo para nada favorito, Elche es último de la tabla de LaLiga. Con un punto y cuatro derrotas, el plantel del estratega Francisco Rodríguez Vílchez buscará dar el golpe, aunque lo cierto es que no hay mayor expectativa.

FC Barcelona vs Elche: marcador EN VIVO y EN DIRECTO por la fecha 6 de LaLiga

FC Barcelona vs Elche: ¿Cómo ver ONLINE y en qué canales GRATIS por la fecha 6 de LaLiga?

FC Barcelona vs Elche juegan este sábado 17 de septiembre a las 9:15 AM. en el estadio Camp Nou por la fecha 6 de LaLiga. El cotejo se disputar EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports y DirecTVGO vía ONLINE para Latinoamérica y por DAZN LaLiga para todo el territorio de España ONLINE vía Streaming.

FC Barcelona vs Elche: horarios en el mundo

México – 9:15 AM.

Colombia – 9:15 AM.

Perú – 9:15 AM.

Ecuador – 9:15 AM.

Bolivia – 10:15 AM.

Chile – 10:15 AM.

Paraguay – 10:15 AM.

Argentina – 11:15 AM.

España – 16:15 PM.

FC Barcelona vs Elche: probables alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Bellerin, Araujo, Kounde, Balde; De Jong, Busquets, Pedri; F Torres, Lewandowski, Dembele

Elche: Badia; Lirola, Roco, Bigas, Mercau; Collado, Fidel; Quina, Ponce, Milla; Boye