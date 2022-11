EN VIVO: Wolverhampton vs. Arsenal por la Premier League 2022-23 (Fecha 16)

El Arsenal buscará asegurarse de ingresar al descanso de la Copa del Mundo en la parte superior de la tabla de la Premier League cuando se enfrente al Wolverhampton Wanderers en Molineux el sábado. Las dos partes tuvieron suertes contrastantes en la Copa EFL a mitad de semana, con los anfitriones superando al Leeds United, mientras que los Gunners quedaron eliminados a manos de Brighton & Hove Albion.

Una última oportunidad para que Steve Davis se pavonee en la línea de banda de Molineux se presentará contra los líderes de la liga, ya que el entrenador de los Wolves se prepara para dejar a un lado a Julen Lopetegui después de la Copa del Mundo, y su penúltimo partido a cargo fue un asunto alegre. Después de 85 minutos sin goles contra el Leeds United, el centrocampista Boubacar Traore tuvo un tiro estelar desde fuera del área para enviar a los Wolves a la cuarta ronda gracias a una victoria por 1-0, pero su juego más reciente en la máxima categoría terminó en una dolorosa derrota por 3-2 ante Brighton con 10 hombres.

En una noche para olvidar para el debutante del Arsenal, Karl Hein, el internacional de Estonia hizo su debut en el primer equipo de los Gunners en el choque de la Copa EFL del miércoles contra Brighton, donde su contribución clave fue marcar un penalti en una derrota por 3-1 en casa. Después de que Eddie Nketiah le dio al Arsenal la ventaja contra el curso del juego, Hein hizo tropezar a Danny Welbeck en el área antes de que el ex jugador del Arsenal anotara desde el punto, y Karou Mitoma y Tariq Lamptey sellaron una victoria memorable para los Seagulls en la segunda mitad.

Para deleite de los fanáticos del Arsenal con dolorosos recuerdos de Diego Costa de su etapa en el Chelsea, el delantero cumplirá el tercer y último partido de su suspensión este fin de semana, pero Nelson Semedo está de regreso de una sanción propia después de ver la roja en la derrota ante Brighton: un regreso oportuno con Jonny Otto ahora en duda después de salir con una distensión en el tendón de la corva el miércoles. La lista de lesionados de los anfitriones sigue siendo larga, con Sasa Kalajdzic, Chiquinho, Pedro Neto y Raúl Jiménez en la sala de tratamiento, pero Matheus Nunes debería estar con una gran posibilidad de deshacerse de un problema en el hombro a tiempo para alinearse aquí. . Tote Gomes también regresó a mitad de semana, aunque los lugares de Max Kilman y Nathan Collins no corren ningún peligro real.

POSIBLES ALINEACIONES - WOLVERHAMPTON VS. ARSENAL:

XI WOLVERHAMPTON: Sa; Semedo, Collins, Kilman, Bueno; Nunes, Neves, B. Traore; A. Traore, Guedes, Podence.

XI ARSENAL: Ramsdale; White, Saliba, Gabriel, Zinchenko; Xhaka, Partey; Saka, Odegaard, Martinelli; Gabriel Jesus.

¿CUÁNDO SE JUGARÁ EL WOLVERHAMPTON VS. ARSENAL?

Wolverhampton será local ante Arsenal este sábado 12 de noviembre a las (2:45 PM - HORA PERUANA), en lo que será la jornada 16 de la Premier League. El partido se desarrollará en el 'Molineux Stadium'.

¿QUÉ CANAL PASARÁ EL PARTIDO ENTRE WOLVERHAMPTON VS. ARSENAL?

Argentina ESPN Argentina, Star+

Brasil Star+, GUIGO, ESPN, NOW NET e Claro

Chile ESPN Chile, Star+

Colombia Star+, ESPN

Ecuador Star+, ESPN

México Paramount+

Panamá Csport.tv, Paramount+

Paraguay Star+, ESPN

Perú Star+, ESPN

España DAZN, Movistar+, DAZN 1

Reino Unido Sky Ultra HD, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League, SKY GO Extra, TalkSport Radio UK

Estados Unidos nbcsports.com, SiriusXM FC, UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, NBC Sports App, UNIVERSO, USA Network

Uruguay ESPN, Star+

Venezuela ESPN, Star+