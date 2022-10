EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO Atlético Grau vs Carlos Stein juegan este martes 4 de octubre por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1

En un partido vital para ambos equipos, Atlético Grau juega ante Carlos Stein por la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Enfrentándose este martes 4 de octubre a la 1:00 PM. en el estadio Municipal de Bernal, uno lucha por seguir en la cima, mientras que el otro quiere escapar del descenso.

Con realidades distintas, Atlético Grau y Carlos Stein juegan hoy en el estadio Municipal de Bernal. Estando el plantel norteño de local, el conjunto entrenado por el técnico Gustavo Álvarez ha realizado una campaña de ensueño. Protagonista del Torneo Clausura, el cuadro local buscará vencer a Carlos Stein para seguir peleando por la cima del certamen.

Mientras que para Carlos Stein se viene complicando. Con 16 puntos en la tabla acumulada de la Liga 1, el cuadro hoy está en zona de descenso directo. Esperando ganar y rezando para que la Universidad San Martín y Ayacucho FC no sumen, de obtener el triunfo sumará 19 unidades, para darle todavía aire en la lucha por escapar del fondo.

El partido no será transmitido por ninguna señal oficial pues Atlético Grau no llegó a ningún acuerdo ni con GOLPERU ni con FPF para emitir su señal EN VIVO por televisión.