La décima jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 arrancó este viernes 2 de agosto, con el empate 1-1 entre Ayacucho FC y Sport Boys. Mientras que hoy (sábado), Sporting Cristal goleó 3-0 a Deportivo Municipal en el estadio Iván Elías Moreno, triunfo con el que se recompone tras el último empate ante César Vallejo.

Prosiguiendo con la jornada sabatina, Cienciano recibía a Carlos A. Mannucci en el estadio Garcilaso de la Vega. En este partido, el 'Papá' venció al 'tricolor' por 2-0 y se metió de lleno en la pelea del Clausura. Y no solo eso, sino que también trepó a la tercera posición de la tabla acumulada, y empezó a soñar con la Copa Libertadores 2023.

Cabe resaltar que este domingo a las 3:30 p.m. jugarán los 'compadres' en un infartante duelo que significará el segundo clásico del año, y esta vez el local será Alianza Lima, equipo que viene en una racha de 9 partidos sin conocer la derrota. Mientras que Universitario de Deportes volvió al triunfo en la última jornada tras vencer 2-0 a Ayacucho FC, por lo que espera vencer a los 'blanquiazules' para acercarse a los primeros lugares del torneo.

El resto de la jornada lo completarán Cantolao vs. UTC, Carlos Stein vs. Sport Huancayo y ADT vs. Atlético Grau. No obstante, aquí no acaba la décima jornada, ya que el día lunes, Binacional recibirá a Alianza Atlético en Juliaca. Recordemos que en esta jornada el equipo que descansa es la Universidad San Martín. A continuación, podrás ver EN VIVO la tabla actualizada del Torneo Clausura 2022.