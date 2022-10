Universitario vs Sport Huancayo fue suspendido: hincha falleció en el Estadio Monumental

En el marco de la penúltima jornada de la Liga 1 2022, Universitario se enfentaba a Sport Huancayo, pero lamentablemente un hecho trágico en la tribuna del recinto deportivo forzó la suspensión de este encuentro.

Resulta que lamentablemente un hincha de Universitario de Deportes falleció. Ante la alerta de esta situación, el fanático fue trasladado a la ambulancia del estadio, donde desafortunadamente llegó sin vida.

Esto fue confirmado por Jean Ferrari, quien declaró tras la oficialización de la suspensión del partido. Asimismo, el directivo señaló que el encuentro ha sido reprogramado para que se reanude este lunes a las 8:00 pm.

"No hay palabras cuando pasa una situación como esta. Lo que correspondía era paralizar el partido. No podemos hacer como que no ha pasado nada. Nosotros tenemos las medidas correspondientes para actuar de manera inmediata, pero lamentablemente el muchacho llegó sin vida a la ambulancia.", indicó.

Finalmente, habló sobre la reacción del público: "El entendimiento general del hincha en una situación de esta naturaleza. La hinchada, en general, aceptó la medida con aplausos y ahora a esperar el comunicado”.