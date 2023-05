AHORA: Arsenal vs Brighton en vivo vía ESPN y online por Star Plus con transmisión en directo desde Emirates por la fecha 36 de la Premier League

AHORA, Arsenal vs Brighton en vivo vía ESPN y online por Star Plus desde Emirates por la fecha 36 de la Premier League con transmisión en directo desde las 10:30 AM este domingo 14 de mayo.

Peleando por llegar a la cima de la Premier League, entendiendo que tiene que esperar la caída del Manchester City, Arsenal tiene que ganar sí o sí a Brighton este domingo 14 de mayo.

Teniendo tres partidos pendientes, actualmente Arsenal es segundo de la Premier League con 81 puntos y está a uno del Manchester City; mientras que Brighton pelea por llegar a un cupo para algún torneo internacional, aunque la tarea es complicada.

HORARIO DEL PARTIDO EN DIRECTO PARA PERÚ

Chocando en Emirates este domingo 14 de mayo, el cuadro de Arsenal recibe a Brighton desde las 10:30 AM. Enfrentándose por la fecha 36 de la Premier League, el cuadro del técnico Mikel Arteta tiene que ganar sí o sí.

CANALES DE TRANSMISIÓN EN VIVO PARA PERÚ

Jugando por la fecha 36 de la Premier League, Arsenal recibe a Brighton en vivo vía ESPN y en directo por Star Plus desde Emirates. Enfrentándose desde las 10:30 AM, el partido podría definir el futuro de los ‘Gunners’.

ARSENAL VS BRIGHTON: PROBABLES ALINEACIONES

Arsenal: A. Ramsdale; B. White, J. Kiwior, Gabriel, O. Zinchenko; M. Odegaard, Jorginho, G. Xhaka; B. Saka, Gabriel Jesus, G. Martinelli

Brighton: J. Steele; P. Grob, A. Webster, L. Dunk, P. Estupiñán; M. Caicedo, A. Mac Allister, F. Buonanotte, K. Mitoma; D. Undav, D. Welbeck