Cagliari vs. Palermo EN VIVO ONLINE por Serie B de Italia 2022-23: Gianluca Lapadula sale nuevamente por una jornada icónica en la segunda división

Islas contra Cerdeña y Sicilia sueñan con la Serie A. Pero para llegar allí, tendrán que pasar por el guantelete de los play-offs. El derbi Cagliari–Palermo de mañana será decisivo: los sardos ya están seguros de jugar la postemporada, pero persiguen un preciado cuarto puesto.

Ranieri y Corini se juegan una tajada del futuro. El Cagliari vuelve a encontrar a Dossena y Rog tras el descanso. El croata hacía el banquillo a favor de Deiola. Altare descalificado en defensa, pero el talento de Nández seguirá ahí: el uruguayo vuelve a estar disponible tras el rodillazo.

Los precedentes no sonríen a Palermo: en Cagliari solamente dos éxitos en la historia del rosanero. En la ida, el equipo de Corini se impuso por 2-1, lo que supuso la destitución del ex Liverani. Ranieri es ex del rosanero. Un partido muy sentido y fundamental para los dos equipos: por eso, se espera que el Unipol Domus se agote.

POSIBLES ALINEACIONES – CAGLIARI VS. PALERMO:

XI CAGLIARI (4-3-1-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Azzi; Nandez, Makoumbou, Deiola; Mancosu; Lapadula, Prelec. DT: Ranieri.

XI PALERMO (3-5-2): Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Buttaro, Segre, Gomes, Verre, Sala; Tutino, Soleri. DT: Corini.

Cagliari vs. Palermo por la Serie B de Italia 2022-23: marcador y resultado en vivo

Cagliari vs. Palermo: ¿Cuándo y a qué hora es el partido por la jornada 37 de la Serie B de Italia 2022-23?

El encuentro entre Cagliari vs. Palermo se jugará este sábado 13 de mayo, a partir de las 7:00 horas de Perú.

Cagliari vs. Palermo: ¿Qué canal transmite el partido por la jornada 37 de la Serie B de Italia 2022-23?

Perú: DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports Peru, Onefootball, Bet365, Il Globo TV, SKY Go Italia, Helbiz, DAZN, Sky Sport 251, Fútbol Libre, Fútbol Latam