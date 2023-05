AHORA: Manchester United vs Wolverhampton en vivo vía ESPN y online por Star Plus en directo desde Old Trafford por la fecha 36 de la Premier League

HOY, Manchester United vs Wolverhampton juegan en vivo vía ESPN y en online por Star Plus con transmisión en directo desde Old Trafford chocan por la fecha 36 de la Premier League. Enfrentándose este sábado 13 de mayo, el duelo es a las 9:00 PM.

Llegando tras caer ante West Ham, Manchester United tiene todos sus focos puestos en dos objetivos: quedar por lo menos cuartos en la Premier League y ganar la final de la FA Cup.

En ese sentido, el cotejo es vital para que Manchester United pueda seguir en el cuarto puesto de la Premier League. Estando con 63 unidades, Liverpool es quinto con 62 y Newcastle tercero con 65.

Por otro lado, Wolverhampton está en la casilla 13 con 40 unidades. En ese sentido, y restando todavía 3 fechas por culminar, el cuadro de los ‘Lobos’ tiene que sumar para alejarse del descenso.

HORARIO DE TRANSMISIÓN EN VIVO PARA PERÚ

Chocando en Old Trafford, Manchester United juega ante Wolverhampton por la fecha 36 de la Premier League. Enfrentándose desde las 9:00 AM, el duelo es este sábado 13 de mayo.

CANALES PARA VER EN DIRECTO EN PERÚ

Enfrentándose Manchester United vs Wolverhampton, el duelo va en vivo por ESPN y online vía Star Plus en directo desde Old Trafford por la fecha 36 de la Premier League.

MANCHESTER UNITED VS WOLVERHAMPTON: PROBABLES ALINEACIONES

Manchester United: D. de Gea; A. Wan-Bissaka, V. Lindelof, L. Shaw, T. Malacia; Casemiro, C. Eriksen, Antony, B. Fernandes; W. Weghorst, M. Rashford

Wolverhampton: J. Sa; N. Semedo, C. Dawson, M. Kilman, T. Gomes; M. Luiz, R. Neves, M. Lemina, P. Neto; M. Cunha, D. Costa