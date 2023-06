ONLINE: New England Revolution vs Inter Miami en vivo vía Apple TV y con streaming por internet por la MLS, así juega el equipo de Lionel Messi

New England Revolution vs Inter Miami streaming online Apple TV y en vivo y en directo por internet juegan por la semana 18 de la MLS.

Chocando en el Gillette Stadium desde las 6:30 PM, el local quiere bajar toda la efervescencia que causó el anuncio de Lionel Messi al Inter Miami.

Buscando todavía hundir más al Inter Miami, que está último en la tabla de la Conferencia Este, el cuadro va por el triunfo ante el nuevo equipo de Lionel Messi.

Chocando en el Gillette Stadium desde las 6:30 PM, New England Revolution recibe al Inter Miami. Jugando por la semana 18 de la MLS, el cotejo es por la Conferencia Este.

Transmitiéndose por Apple TV, la señal por streaming es la única forma de ver el partido en Perú. Enfrentándose en la semana 18 de la MLS, New England Revolution va por el triunfo anet Inter Miami, la nueva sensación del fútbol

NEW ENGLAND REVOLUTION VS INTER MIAMI: PROBABLE ALINEACIÓN

New England Revolution: D. Petrovic; A. Farrell, D. Rommey, C. Makoun, D. Jones; L. Blessing, M. Polster, C. Gil, E. Boateng; B. Wood, J. Altidore

Inter Miami: D. Callender; D. Yedlin, S. Kryvtsov, K. Miller, F. Negri; D. Posas, I. Fray, C. Jean, N. Stefanelli; B. Cremaschi, J. Martínez