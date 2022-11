La Copa del Mundo Qatar 2022 ha traído muchas sorpresas que nunca vamos a olvidar. Vimos un gran triunfo de Corea del Sur ante Alemania y también de Arabia Saudita sobre Argentina, tanto los germanos y albicelestes contaron con la presencia de todas sus Estrellas. Mientras tanto, Polonia no pudo ganar en su debut ante México, a pesar de que tuvieron una chance grande de hacerse con los tres puntos, Robert Lewandoski falló un penal que le puede costar a su selección, tras empatar con los Aztecas 0-0.

Tras lo sucedido en la Fecha 1, las expectativas de los hinchas del fútbol son muy grandes, debido a que todos los equipos del Grupo C aún tienen posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Aunque algunos como los árabes que ganando su encuentro ante los Polacos estarían clasificando a Octavos de Final, después de 28 años, porque la última vez que disputó esta parte de dicho torneo fue en Estados Unidos '94.

No cabe duda que las Águilas blancas no la tendrán nada fácil, porque tienen la presión de avanzar y no quedarse en Fase de Grupos, además por la calidad de jugadores que se encuentran en las mejores ligas del mundo. Por otro lado, los de Medio Oriente no manejan este tipo de situaciones, ya que han demostrado que le pueden competir a cualquiera.

Antecedentes:

Arabia 1-2 Polonia (Amistoso Internacional 2006)

Posibles alineaciones de Polinia y Arabia Saudita:

Polonia: Szczesny, Cash, Glik, Kiwior, Bereszynski, Krychowiak, Zelewski, Kaminski, Zielinski, Szymanski y Lewandowski.

Arabia Saudita: Al-Owais, Abdulhamid, Al-Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Burayk, Al-Malki, Al-Brikan, Al-Abid, Kanno, Al-Dawsari y Al-Shehri.

¿Quién transmite por televisión y streaming el partido por el Grupo C del Mundial de Qatar 2022?

El encuentro en Perú podrá verse por las señales de DirecTV Sports y por Latina TV. Además, por la App de Directv GO.