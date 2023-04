AHORA: Sporting Cristal vs Universidad César Vallejo en vivo vía Liga 1 MAX y online por Liga 1 Play con transmisión desde el estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Apertura 2023 de la Liga 1

HOY, Sporting Cristal vs Universidad César Vallejo juegan en vivo vía Liga 1 MAX y online por la señal de Liga 1 Play y con transmisión en directo desde el estadio Alberto Gallardo, se miden este viernes 28 de abril por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1.

Llegando golpeados tras la derrota ante Universitario de Deportes, Sporting Cristal necesita ganar sí o sí por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1. Enfrentándose desde las 3:30 PM, el cuadro del técnico Tiago Nunes irá por el triunfo en el estadio Alberto Gallardo.

Mientras que por el lado de la Universidad César Vallejo, el plantel llega tras sufrir una goleada ante Botafoto por la Copa Sudamericana y un empate ante Deportivo Municipal. Necesitando ganar para revalidar la confianza, el cuadro del técnico Sebastián Abreu saldrá con todo.

Conscientes que están muy lejos de la cima del Torneo Apertura de la Liga 1, antes de empezar la fecha 14 la Universidad César Vallejo es quinto con 18 unidades; mientras que, por el lado de Sporting Cristal, el equipo celeste es sexto con 17 puntos.

Sporting Cristal vs Universidad César Vallejo: marcador en vivo y resultado en directo

Sporting Cristal vs Universidad César Vallejo: horario para ver en vivo en Perú

Enfrentándose este viernes 28 de abril en el estadio Alberto Gallardo, Sporting Cristal asumirá un importante duelo ante la Universidad César Vallejo. Jugando por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1, el cotejo se disputará desde las 3:30 PM.

Sporting Cristal vs Universidad César Vallejo: canales de transmisión en directo para Perú

Chocando por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1, Sporting Cristal vs Universidad César Vallejo en vivo vía Liga 1 MAX y en directo por Liga 1 Play con transmisin desde el estadio Alberto Gallardo y con las incidencias, resumen y jugadas por Bolavip.pe.

Sporting Cristal vs Universidad César Vallejo: probables alineaciones

Sporting Cristal: R. Solís; J. Lora, I. Da Silva, G. Chávez, N. Loyola; J. Castillo, G. Távara, Y. Yotún; L. Sosa, J. Grimaldo, A. Hohberg

Universidad César Vallejo: C. Grados; C. Cabello, C. Ascues, R. Garcés, J. Quiñónes; F. Ysique, F. Rodríguez, A. Olaya; J. Vélez, Y. Mena, O. Noronha