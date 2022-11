A pesar de que estas dos personas se encuentran alejadas del fútbol, Erick Delgado respondió las críticas de Felipe Cantuarias hacia Innova, por la salida de Horacio Calcaterra. No es la primera vez que ambos se enfrentan.

La salida del argentino-peruano Horacio Calcaterra ha remecido no solo a los hinchas y dirigentes del club rimense, también a las personas identificadas con el club, en este caso es Erick Delgado y el expresidente celeste, Felipe Cantuarias.

Y es que ex "mandamás" de los rimenses, Felipe Canturias publicó en sus redes sociales: "No me vengan con eso de “no aceptó la oferta”. Cuando un referente y capitán con 4 títulos está contento y se siente reconocido por el club, siempre hará lo imposible por quedarse. Innova sigue sin entender la importancia de la identidad celeste. Se necesita gestión!", indicó Canturias.

A lo que el portero, Erick Delgado, le respondió como ironía y oportunista su comentario: "que ironías de la vida o un poco de oportunismos diría yo", dijo el ex arquero de Sporting Cristal.



Como se sabe, no es la primera vez que estas dos personas identificadas con los bajopontinos arman la polémica, y es que el año 2012, antes de dejar el club, el guardameta lanzó un comentario de que los dirigentes no se habían acercado a él para hablar sobre su renovación. Luego de eso, Cantuarias que era presidente del equipo en ese momento, le respondió:"No hemos hablado con ningún jugador y veremos los contratos hasta el final del torneo".



En el 2019, Felipe Cantuarias explicó el por qué dejó de lado a Delgado en esa temporada, cuando opinó sobre la salida de Carlos Lobatón de Cristal: "Si bien el caso de Erick (Delgado) no es similar al de (Carlos) Lobatón, Erick no estaba al final de su carrera, su salida fue decisión técnica y deje la puerta abierta para su regreso, reconozco que pude manejarlo mejor y debí hacer mucho más”, escribió Cantuarias en Twitter.

Lo que dejó Horacio Calcaterra

El mediocampista llegó al fútbol peruano de la mano de Unión Comercio en 2011, ha sido campeón nacional con Sporting Cristal en los años 2014, 2016, 2018 y 2020. El año pasado, Horacio Martín también alzó el trofeo de la Copa Bicentenario. Si se trata de torneos cortos, el jugador de 33 años consiguió el Apertura 2015, 2018 y 2021; el Clausura 2014 y 2016; y el de verano en 2018.