¿Cómo se puede prevenir la aparición de una hernia?

Sabemos que en términos de salud no hay nada mejor que prevenir la aparición de enfermedades que vérselas cara a cara con ellas. Una hernia puede ser un buen ejemplo de lo que hablamos, ya que la misma puede desencadenar un dolor tan fuerte que sería capaz de llevarte al quirófano.

En esta nota compartiremos información sobre las hernias y cómo suelen ser producidas. Además daremos a conocer algunos síntomas comunes y, lo más importante, varios consejos que puedes acatar y así alejarte de ellas lo más posible.

Sobre las hernias

Las hernias regularmente aparecen en la zona abdominal, en especial en la parte baja que comprende la ingle. Se trata de pequeñas protuberancias producto de un tejido del interior del abdomen o sección del intestino que empuja la pared de una capa muscular que ha sido debilitada.

Muchas veces, en su etapa inicial, las hernias pasan desapercibidas y sólo provocan dolor si aumentan considerablemente de tamaño o se tuercen. Hecho que traería como consecuencia la realización de una cirugía ambulatoria.

Los síntomas que aparecen ante la presencia de hernias son muy específicos. Por lo general se siente un pequeño bulto en la zona antes mencionada, el cual tiende a desaparecer si te acuestas o si se ejerce presión.

Aunado a esto, el dolor que causan dichas protuberancias suele hacerse muy evidente cuando se realiza esfuerzo físico. Así, levantar objetos pesados o si te agachas drásticamente son acciones que acentúan el dolor, así como si estornudas o toses.

Los movimientos bruscos pueden hacer que te duelan las hernias. Fuente: Pixabay

Consejos para prevenir hernias

A continuación, te presentamos una serie de consejos o recomendaciones que puedes tener presente para prevenir las hernias.

Levanta el peso correctamente

Es interesante conocer que estadísticamente las hernias afectan más a hombres que a mujeres. Quizás porque cuando se trata de levantar objetos pesados siempre se piensa en que los hombres son más adecuados para dicha labor.

Si bien no hay nada de malo en ello, es importante conocer la técnica apropiada para mover peso. Por ejemplo, al levantarlo es recomendable hacerlo con la ayuda de las piernas y no del tronco, pues no hacerlo de esta forma también podría maltratar tu columna.

Por otra parte, si te ejercitas en un gimnasio sabrás que existen correas especiales que puedes usar en tu abdomen cada vez que levantas peso. El propósito de usarlas consiste, precisamente, en prevenir que padezcas hernias.

Reduce el sobrepeso

Cuando tenemos sobrepeso regularmente estamos abriendo la puerta a que se originen hernias inguinales. Y es que toda la grasa que suele acumularse en la zona del abdomen propicia una presión intraabdominal, que se traduce en un decisivo factor de riesgo.

De allí que vale la pena mantener una alimentación equilibrada, con grasas saludables, carbohidratos y sobre todo proteína adecuada para mantener fuerte esta región abdominal.

Otro punto relevante con respecto al sobrepeso es la actividad física. De manera que hacer cardio o ejercicios de estiramiento y elongación de los músculos te ayudará. De igual modo, practicar yoga puede ser una buena opción para cuidar tu vientre.

Se debe tener mucho cuidado al momento de levantar peso. Fuente: Pixabay

Previene el estreñimiento

Otro consejo importante para prevenir las hernias radica en evitar el estreñimiento. Ya que todo el esfuerzo y la presión sobre el abdomen que realizas al evacuar puede sumarse a los factores desencadenantes de las hernias.

Puedes alejar el estreñimiento consumiendo alimentos que te aporten un alto contenido de fibra como cereales, frutas y verduras. Además, no se te puede olvidar ingerir agua suficiente para que tu organismo funcione de manera adecuada.

Vigila tu zona abdominal

Una particularidad que ya ha sido evaluada por investigadores con respecto a las hernias es el factor hereditario. En consecuencia, es importante prestar la atención debida a los niños de la casa en caso de que alguno de los padres haya padecido de estas afecciones durante la niñez o juventud.

Por otra parte, a propósito de la vigilancia y en aras de un diagnóstico oportuno, es preciso palparse periódicamente la zona abdominal y en especial la parte de la ingle. Todo ello con la idea de reconocer a tiempo algún cambio en esta región del cuerpo.

Deja de fumar

Dejar de fumar no sólo te ahorra diversas enfermedades peligrosas, sino que también tiene un efecto benéfico en cuanto a la prevención de hernias. Entre otras razones, esto obedece a que muchos fumadores tienden a experimentar ataques de tos.

Toser asiduamente y con fuerza, puede constituirse en un factor de riesgo que promueve la aparición de hernias.

Dejar de fumar puede traer muchos beneficios para tu salud. Fuente: Pixabay

Revísate la próstata

Procura hacerte una revisión de la próstata sobre todo si ya pasas de los 50 años. Si la misma se encuentra recrecida provocará tensión al orinar, lo que a su vez suscita presión abdominal, pudiendo motivar la emergencia de hernias.

Las hernias pueden causar un intenso dolor si no se atienden a tiempo. Después de leer esta nota, puedes entrar en el camino de la prevención, de la mano de los consejos que te hemos ofrecido. Saber cómo levantar objetos muy pesados, así como adoptar un ritmo de vida saludable pueden ser medidas que marquen la diferencia.

