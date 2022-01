Avanza el mercado de pases de invierno y AC Milan se ve en la necesidad de hacer algunos movimientos. No se esperan grandes traspasos para el equipo rossonero para este mes de enero, pero Paolo Maldini moverá algunas piezas que ayudarán al equipo en el segundo tramo de la temporada de la Serie A.

Si bien AC Milan ha demostrado que sufre a la hora del recambio, la directiva y el entrenador, Stefano Pioli han dejado claro que no habrá demasiados cambios en este mercado de pases. La única necesidad de urgencia es encontrar al reemplazo de Simon Kjaer, quien se perderá lo que resta de temporada por su rotura de ligamentos. A esto se sumó la lesión de Fikayo Tomori, quien se perderá algunas semanas tras una cirugía de rodilla. Por esto, un zaguero central es prioridad para Maldini.

Bajas

Las bajas en AC Milan son un secreto a voces. En primer lugar está Andrea Conti. Luego de días de negociaciones con Empoli, el lateral ha cerrado el trato junto con el club para su traspaso a Sampdoria, siendo confirmado este 10 de enero. El otro que se encuentra en la puerta de salida es Samuel Castillejo, quien es fuertemente pretendido por Genoa y por varios equipos de LaLiga.

Durante días se rumoreó sobre una posible salida de Matteo Gabbia en condición de préstamo. Sin embargo, el imprevisto con Tomori ha dejado a AC Milan con solo 2 centrales naturales, por lo que la dirigencia rossonera frenó todas las negociaciones por el canterano.

Este 27 de enero, el Diavolo confirmó que habían llegado a un acuerdo con AS Mónaco para romper con la cesión de Pietro Pellegri. El delantero italiano a penas y pudo jugar con la camiseta rossonera a causa de sus lesiones. Ahora los del principado lo cederán a Torino.

El gran asunto de incertidumbre es Franck Kessié. Todo apunta a que el marfileño no renovará su contrato y saldrá libre al acabar la temporada. Esto dejó abierta la posibilidad de que el club lo vendiera en este mercado de invierno. No obstante, el volante se encuentra e la Copa África y no parece haber intención de que salga este mes de enero.

Altas

La prioridad de AC Milan para este mercado es fichar a un zaguero central y el favorito era Sven Botman, defensor de Lille. Sin embargo, las altas exigencias de los franceses hicieron que todo se complicara en gran medida, aunque todo apunta a que el traspaso se realizará en verano. La alternativa sería Gleison Bremer, de Torino.

Luego de que se diera a conocer el cambio de planes con Pellegri, también avanzó rápidamente la búsqueda un tercer delantero. AC Milan anunció el fichaje de Marko Lazetic, una de las grandes promesas del fútbol serbio. El atacante llegó a título definitivo luego de que los lombardos pagaran 4 millones a Estrella Roja.

El último gran rumor en torno a Milan puede acabar en uno de los grandes bombazos del mercado. El extremo de Juventus, Dejan Kulusevski fue ofrecido a Maldini ante su falta de minutos en Turín. El sueco podría dar el salto a San Siro en condición de cedido, aunque los clubes negocian por la inclusión de una obligación de compra, algo que los rossoneri quieren evitar.