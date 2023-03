José Mourinho podría salir de Roma si no clasifica a la próxima Champions League

José Mourinho está en los primeros planos de los portales deportivos, luego de su exabrupto que le valió la expulsión en la derrota de Roma ante uno de los últimos de la Serie A, Cremonese. El portugués ha recibido una sanción por esto, pero esto ha disparado todo tipo de opiniones y hasta especulaciones que podrían desembocar en su salida a final de temporada.

'The Special One' siempre es noticia por alguna reacción fuera de lugar, que suele tener cuando las cosas no le salen bien. En este caso, explotó contra el cuarto árbitro del partido ante Cremonese en la derrota de Roma, que le hizo perder terreno en su objetivo de jugar la próxima Champions League.

Este es su máximo objetivo para esta parte de la temporada. Todavía sigue con vida en la Europa League, pero la derrota ante Cremonese lo mandó al quinto lugar, fuera de la zona de clasificación a Champions. Y este no es un punto menor en cuanto al futuro de Mourinho. Según La Gazzetta dello Sport, si Roma no logra la clasificación a la máxima competencia de UEFA, podría dejar su cargo como entrenador.

La decisión podría llegar de común acuerdo. Mourinho ha logrado un título con Roma, la primera Conference League de la historia, aunque durante toda su etapa ha lidiado con altibajos como la derrota catastrófica ante Bodo/Glimt, algunas reacciones que ha tenido en ciertos partidos y el hecho de que la inversión del club en ciertas figuras (Abraham, Dybala, entre otros...) no ha dado los resultados esperados podrían llevar a una salida del portugués.

El final de la temporada será clave para lo que suceda en el futuro de José Mourinho. Equipos y hasta selecciones siempre están a la vista de lo que pueda hacer el exitoso entrenador portugués. De hecho, se lo vinculó recientemente con Chelsea como posible sustituto de Graham Potter. Pero, por ahora, su compromiso está con Roma.