Conocemos en detalle a Will Still, el entrenador más joven que posee no solamente la Ligue 1 de Francia, sino también las ligas más importantes de Europa.

¿Quién es Will Still, el entrenador más joven de la Ligue 1 y las 5 ligas más importantes de Europa?

Por historia, composición de planteles y lo que significa cada país a nivel selectivo, las cinco ligas más importantes de Europa (UEFA) hoy en día son la Premier League de Inglaterra, Serie A de Italia, Bundesliga de Alemania, Liga de España y la Ligue 1 de Francia. En este último, hay un aspecto curioso del cual vamos a conocer en profundidad.

En suelo francés habita el entrenador más joven del campeonato y de los campeonatos antes mencionados, cuyo nombre es Will Still. Apenas ¡30 años! posee el hombre que comanda las filas del Stade de Reims y que, por no tener la licencia oficial de director técnico, su equipo debe pagar 25.000 dólares de multa cada partido para que pueda sentarse en el banco de suplentes.

La mayor particularidad del actual interino que reemplaza a Óscar García es la utilización del juego "Footbal Manager" y "Championship Manager" como parte de su aprendizaje para comandar equipos como entrenador. "Nos dedicábamos a crear una plantilla, elegir un equipo, organizar los entrenamientos, asegurarnos de que el equipo iba en la dirección correcta... todos los detalles. No había nada mejor que eso, aunque fuera virtual. Y aquí estaba yo, haciéndolo de verdad. Recuerdo que, cuando estaba en el Sint-Truiden, intentaba ganar la liga con ellos también en el juego", manifestó en The Coaches Voice.

¿Quién es Will Still?

William Still nació el día 14 de octubre de 1992 en Braine-l'Alleud, Bélgica, aunque su nacionalidad es inglesa debido a sus padres, que en 1990 se mudaron hacia terrenos belgas. Pero el mencionado fue criado en Reino Unido y fue hacia una escuela francesa en la provincia de Walloon Brabant, donde aprendió alemán y en el cual jugó dentro de clubes universitarios hasta llegar a la cuarta división belga, formando parte por pocos años del Tempo Overijse. Sus hermanos son Nicolas y Edward Still, este último es entrenador del Eupen.

A partir del 2011, William comenzó su carrera en los banquillos al ser asistente la Sub-14 del Preston inglés, cumpliendo una pasantía como parte de sus estudios de fútbol en Myerscough College. Pese a su "prematura" edad siendo ayudante de varios cuerpos técnicos, en 2021 fue cuando llegó su gran momento, donde tras ser ayudante por tres años pasó a entrenar a Beerschot, club de la primera división belga, un salto previo a su actual cargo.

Retomando lo expresado en Coaches Voice, Still comentó cómo fue su primera experiencia: "Acabamos la temporada en la zona media de la tabla, pero decidieron fichar a un nuevo entrenador fuera de temporada. Yo había entablado una determinada relación con los jugadores, así que decidí que volver a ser ayudante no habría sido una buena idea. Fue entonces cuando decidí marcharme, y de ahí acabé yendo al Reims". García fue quien echó el ojo para contratarlo a su equipo.

Cuando Óscar fue destituido el 17 de octubre de 2022, la dirigencia del Reims decidió sostenerlo y elegirlo como el principal entrenador del equipo. "Me decían que les gustaban mis sesiones de entrenamiento. Habían venido a ver algunas sin que yo lo supiera, y les gustaba la energía que transmitía y lo mucho que conseguía sacar de los jugadores. Me dijeron que tenían otros ayudantes que eran buenos con el análisis de vídeo y la preparación de partidos, y que necesitaban a alguien que les ayudara sobre el césped. No me lo pensé dos veces y acepté la oferta", confesó.

17 partidos son los que lleva comandados Still al día de la fecha, con ocho victorias, mismo número de empates y tan solo una derrota, donde el equipo marcó 29 goles y recibió 10. Will busca romper mitos con aquellos aficionados a los videojuegos de fútbol, principalmente para quienes creen que no pueden estar al mando de un cuadro por utilizar ese recurso como una parte de su aprendizaje, como también aquellos que no necesariamente deben ser futbolistas profesionales para luego convertirse en DT.