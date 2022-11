Brooklyn Nets vs Chicago Bulls por la NBA 2022: Dónde ver EN VIVO en USA, pronósticos y alineaciones

Brooklyn Nets jugará frente a Chicago Bulls este martes 1 de noviembre por la NBA 2022 en el Barclays Center. El encuentro en Estados Unidos se podrá ver por TNT desde las 19:30 hs (ET) / 15:30 hs (PT). No habrá transmisión para Latinoamérica pero los abonados al League Pass de la NBA podrán ver el partido por allí.

Ya sin Steve Nash como entrenador tras ser despedido, los Nets llegan a este encuentro con un récord de 2-5 y un arranque de temporada malo. En el juego anterior, vencieron a Indiana Pacers por 116 a 109 y deberán seguir por la senda del triunfo para recuperar el terreno perdido en la Conferencia Este.

Por el lado del equipo dirigido por Billy Donovan, tiene un récord de 3-4 y por ahora se ubican en la novena posición en el Este. Tras perder el sábado pasado ante Philadelphia 76ers por 114 a 109, los Bulls buscarán recuperarse ante un rival directo de su conferencia.

Posibles alineaciones titulares de Brooklyn Nets y Chicago Bulls

Brooklyn Nets:

PG: Kyrie Irving

SG: Joe Harris

SF: Kevin Durant

PF: Royce O'Neale

C: Nicolas Claxton

Chicago Bulls:

PG: Ayo Dosunmu (en duda)

SG: Zach LaVine (en duda)

SF: DeMar DeRozan

PF: Patrick Williams

C: Nikola Vucevic

¿Dónde ver en Estados Unidos Brooklyn Nets vs Chicago Bulls por la NBA 2022?

El juego entre Brooklyn Nets vs Chicago Bulls será este martes 1 de noviembre. El encuentro se podrá ver en Estados Unidos por TNT a partir de las 19:30 hs (ET) / 15:30 hs (PT). Para Latinoamérica no habrá transmisión, pero si lo podrán ver al partido por el League Pass de la NBA las personas que estén abonadas.

El pronóstico de Brooklyn Nets vs Chicago Bulls según las casas de apuestas

Según el sitio de apuestas DraftKings, el favorito a ganar el partido es Brooklyn Nets con un handicap de -2, mientras que Chicago Bulls tiene uno de +2.