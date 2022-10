Continuan los Playoffs de la Major League Baseball. Enterate toda la información del juego 1 entre Houston Astros y New York Yankees, horario, canal de TV y toda la información del partido.

Cómo VER Houston Astros vs New York Yankees por la Serie de Campeonato

Houston Astros se medirá ante New York Yankees HOY, miércoles 19 de octubre en el Minute Maid Park para disputar el primer juego de la Serie de Campeonato de la MLB 2022. Entérate todos los detalles del enfrentamiento al mejor de 7 encuentros: Pronóstico, horario, streaming y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

Los Astros buscarán defender su título en la Liga Americana y conseguir el trofeo en la Serie Mundial que se les escapó el último año frente a los Atlanta Braves. El equipo de Houston viene de finalizar primero en la División Oeste con un récord de 106 victorias y 56 derrotas, para luego barrer a los Seattle Mariners en la Serie Divisional, perfilandose como uno de los grandes candidatos.

Los Yankees vienen de realizar una temporada histórica de la mano de Aaron Judge y buscarán volver a ganar el título tras 13 años de la última consagración. El equipo de Nueva York finalizó en el primer lugar de la División Este de la Liga Americana, con un total de 99 victorias y 63 derrotas. En la Serie Divisional venció a los Clevelad Guardians, el equipo más joven de la MLB, por 3 a 2 para abrirse camino a una nueva definición del título de Liga



Houston Astros vs New York Yankees: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la MLB 2022?

El primer juego de la Serie de Campeonato entre Houston Astros vs New York Yankees se llevará a cabo HOY, miércoles 19 de octubre en el Minute Maid Park desde las 19:37 hs (ET), 18:37 hs (CT), 17:37 hs (MT) y 16:37 hs (PT) de los Estados Unidos