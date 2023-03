New Orleans Pelicans y Los Angeles Lakers se enfrentarán por la NBA, y en Bolavip te contamos dónde ver EN VIVO este juego en Estados Unidos.

Cómo ver EN VIVO New Orleans Pelicans vs Los Angeles Lakers por la NBA en Estados Unidos

New Orleans Pelicans enfrentará a Los Angeles Lakers en un duelo clave por la NBA, HOY, martes 14 de marzo, en el Smoothie King Center. Será un partido entre dos equipos que están luchando por clasificarse a los playoffs en la Conferencia Oeste.

El conjunto entrenado por Willie Green llega a este encuentro tras vencer 127 a 110 a Portland Trail Blazers, y con un récord de 33-35. Se ubican en la décima posición del Oeste, con el mismo récord que los Lakers.

Por el lado de los dirigidos por Darvin Ham, arriban a este juego tras ser derrotados por New York Knicks por 112 a 108. Se encuentran en la novena posición de la Conferencia Oeste, con un récord de 33-35.

Posibles alineaciones de New Orleans Pelicans vs Los Angeles Lakers

New Orleans Pelicans:

PG: CJ McCollum

SG: Trey Murphy

SF: Brandon Ingram (en duda)

PF: Herbert Jones

C: Jonas Valanciunas

Los Angeles Lakers:

PG: D'Angelo Russell

SG: Malik Beasley

SF: Troy Brown

PF: Jarred Vanderbilt

C: Anthony Davis

Dónde ver EN VIVO New Orleans Pelicans vs Los Angeles Lakers

El juego entre New Orleans Pelicans y Los Angeles Lakers será transmitido en Estados Unidos por Bally Sports New Orleans, Spectrum SportsNet y por la plataforma de streaming de FuboTV, a partir de las 20:00 hs (ET) / 17:00 hs (PT). Mientras que en México este juego se podrá mirar por TUDN, desde las 18:00 hs (CDMX).

El pronóstico de New Orleans Pelicans vs Los Angeles Lakers según las casas de apuestas

DraftKings, sitio de apuestas deportivas online, marca como candidato a ganar este partido a Los Angeles Lakers con un handicap de -1, mientras que el de New Orleans Pelicans es de +1.