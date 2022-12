Dónde VER Brooklyn Nets vs Golden State Warriors EN VIVO en Estados Unidos - NBA 2022: Pronóstico y formaciones

Brooklyn Netsrecibirá anteGolden State Warriors HOY, miércoles 21 de diciembre en el Barclays Center para llevar a cabo un juego correspondiente a la temporada regular de la NBA 2022. Descubri las alineaciones, el horario y toda la información de este gran encuentro entre dos de las grandes franquicias de la liga.

¿Cómo llegan Brooklyn Nets y Golden State Warriors al partido?

El conjunto comandado porJaque Vaughn inicio la campaña con un récord de 19 triunfos y 12 derrotas, ubicándose 4° en la Conferencia Este. El último encuentro que disputaron fue el domingo 18 de diciembre ante Detroit Pistons en el condición de visitante, donde se impusieron por 124 a 121. Kevin Durant fue la figura del encuentro con 43 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias.

Por su parte, el equipo dirigido por Steve Kerr aun no logra hacer pie en esta temporada y lleva un récord de 15 victorias y 17 caídas, posicionándose 11° en la Conferencia Oeste. El último encuentro que disputaron fue el martes 20 de diciembre ante New York Knicks en el Madison Square Garden, donde cayeron por un contundente 132 a 94. Los 26 puntos aportados por Jordan Poole no fueron suficientes para luchar por la victoria ante un encendido Immanuel Quickley, quien sumó 22 unidades desde el baquillo.

Brooklyn Nets vs Golden State Warriors: ¿Cómo serán las alineaciones?

Brooklyn Nets:

PG: Kyrie Irving.

SG: Royce O'Neal.

SF: Kevin Durant.

PF: Ben Simmons.

C: Nic Claxton.

Golden State Warriors:

PG: Jordan Poole.

SG: Moses Moody.

SF: Anthony Lamb.

PF: Draymond Green.

C: Kevon Looney.

Brooklyn Nets vs Golden State Warriors: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la NBA?

Este encuentro se llevará a cabo HOY, miércoles 21 de diciembre en el Barclays Center a partir de las 19:30 hs (ET), 18:30 hs (CT), 17:30 hs (MT) y 16:30 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Miércoles 21 de diciembre del 2021.

Hora en Estados Unidos: 19:30 hs (ET), 18:30 hs (CT), 17:30 hs (MT) y 16:30 hs (PT).

Lugar: Barclays Center.

Horario en el resto de países:

España: 01:30 horas.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 21:30 horas.

Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana: 20:30 horas.

Colombia, Ecuador, Perú y Panamá: 19:30 horas.

México, Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua: 18:30 horas.

Brooklyn Nets vs Golden State Warriors: ¿Qué canal transmite la NBA?

Este partido de la temporada regular de la NBA entre Brooklyn Nets y Golden State Warriors será transmitido en Estados Unidos a través de NBA TV y YES. Por otra parte, en todo el mundo ONLINE mediante NBA League Pass. En todo Latinoamérica se podrá ver a través de ESPN y por la plataforma de Star+.

Brooklyn Nets vs Golden State Warriors: ¿Cuáles son los pronósticos para hoy?