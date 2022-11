New England Patriots enfrentará a New York Jets por la Semana 11 de la NFL. En esta nota te contamos dónde y cómo ver el partido en Estados Unidos.

Dónde ver EN VIVO New England Patriots vs New York Jets en USA por la NFL 2022

La NFL 2022 continúa su marcha en la Semana 11 dónde se enfrentarán los New England Patriots contra los New York Jets este domingo 20 de noviembre en el Gillette Stadium. Este encuentro se podrá ver en Estados Unidos por CBS y NFL Redzone, mientras que en México será transmitido por SKY Sports, FOX Sports y por el streaming de Fanatiz.

Los entrenados por Bill Belichick llegan a este juego con un andar irregular y un récord de 5-4, que los posiciona en la última posición de la AFC Este. En su partido anterior, se llevaron el triunfo como locales ante Indianapolis Colts, por un contundente 26 a 3.

El conjunto neoyorquino está teniendo una mejor temporada que la anterior, se ubican en la segunda posición de la AFC Este con un récord de 6-3. Este enfrentamiento ante los Patriots será clave para sacarla mayor distancia en la tabla de posiciones a un rival directo de conferencia.

¿Dónde ver New England Patriots vs New York Jets en Estados Unidos?

Los New England Patriots jugarán frente a los New York Jets este domingo 20 de noviembre por la Semana 11 de la NFL 2022. En Estados Unidos este duelo será transmitido por CBS y NFL Redzone desde las 13:00 hs (ET) / 9:00 hs (PT). En México se podrá mirar por SKY Sports, FOX Sports y por el streaming de Fanatiz a partir de las 12:00 hs (CDMX).

¿Qué pronóstico dan las casas de apuestas sobre New England Patriots vs New York Jets?

Según el sitio de apuestas DraftKings, el favorito a ganar el juego son los New England Patriots con un handicap de -3.5, mientras que a los New York Jets les da uno de +3.5.