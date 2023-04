El Draft de la NFL 2023 es uno de los eventos más esperados por la comunidad debido a que es uno de los punto importantes en el armado del equipo de cara a la nueva temporada. El proceso de selección comenzará HOY, jueves 27 de abril y durará tres días, como es habitual, dando cierre el próximo sábado 29 de abril. Aquí podrás ver los horarios, canal de TV, streaming y toda la información para seguir el evento desde Estados Unidos.

Cabe destacar que a pesar de que las rondas de elección estan divididas en los tres días que dura el proceso, se considera que el primer día es el más relevante, dado que los mejores prospectos de seran drafteados en esta primera ronda.

¿Cuáles son los horarios para el NFL Draft 2023?

El Draft de la NFL 2023 que se realiza en Kansas City, casa de los Chiefs, actuales campeones de la liga, comenzará HOY, jueves 27 de abril a partir de las 20:00 hs (ET), 19:00 hs (CT), 18:00 hs (MT) y 17:00 hs (PT) de los Estados Unidos. El evento continuará el viernes 28 de abril a partir de las 19:00 hs (ET) / 16:00 hs (PT), mientras que el último día comenzará a partir de las 12:00 hs (ET) / 09:00 hs (PT), dado que es cuando más rondas se realizan.

¿Dónde ver el NFL Draft 2023 en Estados Unidos?

El evento del Draft de la NFL 2023 se podrá ver en Estados Unidos a través de las pantallas de ABC y ESPN, además se podrá seguir ONLINE a través de NFL Network durante los tres días.

¿Quienes son los principales prospectos para el NFL Draft 2023?

Los prospectos son los jugadores más destacados de la liga universitaria y mejores posicionades en el ranking realizado por los profesionales, allí se determina un puntaje general del jugador y el posicionamiento segun el rol del jugador.

Los 10 mejores prospectos para el NFL Draft 2023: