New York Knicks recibirá a Miami Heat por el segundo encuentro de las Seminifinales de la Conferencia Este. Conoce el horario, alineaciones, pronósticos y toda la información.

New York Knicks vs. Miami Heat por el Juego 2 de los Playoffs de la NBA: Alineaciones y pronósticos

New York Knicks se medirá ante Miami Heat HOY, martes 2 de mayo por el Juego 2 de las Semifinales de Conferencia Este en el Madison Square Garden. Los Knicks buscarán empatar la serie, mientras que los de Florida intentarán duplicar la ventaja para viajar a casa con la posibilidad de finalizar la cierre. En esta nota podras conocer toda la información de este gran partido que promete grandes emociones, cómo los horarios, alineaciones, canal de TV y pronósticos.

¿Cómo llegan los Knicks y los Heat al Juego 2 de los Playoffs?

El equipo dirigido por Tom Thibodeau finalizó 5° en la Conferencia Este durante la temporada regular con un récord de 47 victorias y 35 derrotas. Durante los cuartos de final de Conferencia en los Playoffs los de Nueva York derrotaron a los Cleveland Cavaliers por 4 - 1, uno de los equipos más llamativos durante la primera fase de la liga. Sin embargo, cayeron en el primer encuentro ante los Heat y ahora deberán empatar la serie para seguir en pelea de camino a la final de Conferencia.

Por su parte, los dirigidos por Erik Spoelstra logró ingresar en el 8° puesto de la Conferencia Este tras los Play In, al derrotar a los Chicago Bulls en el segundo encuentro. Sin embargo, en los Playoffs lograron mostrar su mejor nivel y en primera ronda lograron eliminar al 1° de la Conferencia Este, los Milwaukee Bucks, por 4 a 1. Además, lograron vencer en el juego 1 ante los Knicks por 108 a 101 con Jimmy Butler siendo la figura del encuentro, con 25 puntos y 11 rebotes.

Alineaciones de New York Knicks vs. Miami Heat por el Juego 2:

New York Knicks:

PG: Gabe Vincent

SG: Max Strus

SF: Jimmy Butler (en duda)

PF: Kevin Love

C: Bam Adebayo

Miami Heat:

PG: Jalen Brunson (en duda)

SG: R.J. Barrett

SF: Josh Hart

PF: Julius Randle (en duda)

C: Mitchell Robinson

Horarios para New York Knicks vs Miami Heat por el Juego 2:

Este encuentro entre New York Knicks vs Miami Heat se llevará a cabo HOY, martes 2 de mayo a partir de las 19:30 hs (ET), 18:30 hs (CT), 17:30 hs (MT) y 16:30 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Martes 2 mayo de 2023.

Hora en Estados Unidos: 19:30 hs (ET), 18:30 hs (CT), 17:30 hs (MT) y 16:30 hs (PT).

Lugar: Madison Square Garden.