Este miércoles 9 de noviembre se juega una nueva jornada de la NBA con varios partidos. Acá en Bolavip te contamos todos los juegos que se van a disputar en el día de HOY y los horarios de cada uno. Los más destacados son los clásicos entre Brooklyn Nets vs New York Knicks y Los Angeles Clippers vs Los Angeles Lakers.

Partidos Horarios TV Orlando Magic vs Dallas Mavericks USA:17:30 hs (ET) / 13:00 hs (PT) MEX: 16:30 hs ARG: 19:30 hs USA/MEX/ARG: NBA League Pass Charlotte Hornets vs Portland Trail Blazers USA: 19:00 hs (ET) / 15:00 hs (PT) MEX: 18:00 hs ARG: 21:00 hs USA/MEX/ARG: NBA League Pass Indiana Pacer vs Denver Nuggets USA: 19:00 hs (ET) / 15:00 hs (PT) MEX: 18:00 hs ARG: 21:00 hs USA/MEX/ARG: NBA League Pass Atlanta Hawk vs Utah Jazz USA: 19:30 hs (ET) / 15:30 hs (PT) MEX: 18:30 hs ARG: 21:30 hs USA/MEX/ARG: NBA League Pass Boston Celtics vs Detroit Pistons USA: 19:30 hs (ET) / 15:30 hs (PT) MEX: 18:30 hs ARG: 21:30 hs USA/MEX/ARG: NBA League Pass Brooklyn Nets vs New York Knicks USA: 19:30 hs (ET) / 15:30 hs (PT) MEX: 18:30 hs ARG: 21:30 hs USA: ESPN / Streaming FuboTV MEX/ARG: ESPN / Star+ (Streaming) Toronto Raptors vs Houston Rockets USA: 19:30 hs (ET) / 15:30 hs (PT) MEX: 18:30 hs ARG: 21:30 hs USA/MEX/ARG: NBA League Pass Chicago Bulls vs New Orleans Pelicans USA: 20:00 hs (ET) / 16:00 hs (PT) MEX: 19:00 hs ARG: 22:00 hs USA/MEX/ARG: NBA League Pass Minnesota Timberwolves vs Phoenix Suns USA: 20:00 hs (ET) / 16:00 hs (PT) MEX: 19:00 hs ARG: 22:00 hs USA/MEX/ARG: NBA League Pass Oklahoma City Thunder vs Milwaukee Bucks USA: 20:00 hs (ET) / 16:00 hs (PT) MEX: 19:00 hs ARG: 22:00 hs USA/MEX/ARG: NBA League Pass San Antonio Spurs vs Memphis Grizzlies USA: 20:00 hs (ET) / 16:00 hs (PT) MEX: 19:00 hs ARG: 22:00 hs USA/MEX/ARG: NBA League Pass Los Angeles Clippers vs Los Angeles Lakers USA:22:00 hs (ET) / 18:00 hs (PT) MEX: 21:00 hs ARG: 00:00 hs (jueves 10 de noviembre) USA: ESPN / streaming FuboTV MEX/ARG: ESPN / Star+ (Streaming) Sacramento Kings vs Cleveland Cavaliers USA: 22:00 hs (ET) / 18:00 hs (PT) MEX: 21:00 hs ARG: 00:00 hs (jueves 10 de noviembre) USA/MEX/ARG: NBA League Pass