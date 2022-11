Por la NBA 2022, Philadelphia 76ers enfrentará a New York Knicks en un gran partido. En esta nota te contamos dónde y cómo ver el encuentro en Estados Unidos.

Philadelphia 76ers vs New York Knicks por la NBA 2022: Dónde ver EN VIVO en USA, pronósticos y alineaciones

Philadelphia 76ers jugará frente a New York Knicks por una nueva jornada de la NBA 2022 este viernes 4 de noviembre, en el Wells Fargo Center. En Estados Unidos este partido se podrá ver por NBA League Pass a partir de las 19:00 hs (ET) / 15:00 hs (PT). no habrá transmisión para Latinoamérica pero los abonados al League Pass de la NBA podrán verlo por allí.

Los dirigidos por Doc Rivers tienen un récord de 4-5 y llegan a este encuentro tras perder ante Washington Wizards por 121 a 111. Una de sus estrellas, Joel Embiid, está en duda para el partido de hoy y la otra, James Harden, está descartado por lesión.

Por el lado del conjunto neoyorquino, en su partido anterior perdieron como locales ante Atlanta Hawks por 112 a 99 y acumulan tres derrotas consecutivas.Tienen un récord de 3-4 y se ubican en el décimo puesto de la Conferencia Este.

Posibles alineaciones titulares de Philadelphia 76ers y New York Knicks

Philadelphia 76ers:

PG: Tyrese Maxey

SG: De'Anthony Melton

SF: Tobias Harris

PF: P.J Tucker

C: Joel Embiid (en duda)

New York Knicks:

PG: Jalen Brunson

SG: Evan Fournier

SF: RJ Barrett

PF: Julius Randle

C: Mitchell Robinson

¿Dónde ver en Estados Unidos Philadelphia 76ers vs New York Knicks por la NBA 2022?

Philadelphia 76ers enfrentará a New York Knicks este viernes 4 de noviembre por la NBA 2022. El partido se podrá ver en Estados Unidos por NBA League Pass desde las 19:00 hs (ET) / 15:00 hs (PT). Para Latinoamérica no habrá trasmisión, pero si lo podrán ver por el League Pass de la NBA, las personas que estén abonadas.

El pronóstico de Philadelphia 76ers vs New York Knicks según las casas de apuestas

DraftKings, sitio de apuestas online, tiene como favorito a ganar este encuentro a Philadelphia 76ers con un handicap de -3, mientras que New York Knicks tiene uno de +3.