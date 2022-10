Phoenix Suns jugará frente a New Orleans Pelicans por la NBA 2022. Entérate en esta nota dónde y cómo ver el partido en Estados Unidos.

Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans por la NBA 2022: Dónde ver EN VIVO en USA, pronósticos y alineaciones

Este viernes 28 de octubre se enfrentará Phoenix Suns frente a New Orleans Pelicans por la NBA 2022. En Estados Unidos se podrá ver el partido por ESPN y a través de la plataforma de streaming de FuboTV desde las 22:00 hs (ET) / 18:30 hs (PT). En México y el Caribe, lo transmitirá ESPN 2 y también se verá por el streaming de Star+.

El conjunto entrenado por Monty Williams llega con un récord de 3-1 y en su último encuentro venció al campeón defensor, Golden State Warriors, por 134 a 105. El equipo de Arizona se ubica en la cuarta posición de la Conferencia Oeste y promete luchar hasta el final por el anillo.

Los Pelicans se encuentran con varios jugadores en duda para este partido, entre ellos, CJ McCollum y Zion Williamson, sus dos estrellas. Tienen un récord de 3-1 y si sus jugadores se mantienen sanos, será un equipo que podrá pelear por los puestos de ariba en el oeste.

Posibles alineaciones titulares de Phoenix Suns y New Orleans Pelicans

Phoenix Suns:

PG: Chris Paul.

SG: Devin Booker.

SF: Mikal Bridges.

PF: Cameron Johnson.

C: Deandre Ayton.

New Orleans Pelicans:

PG: José Alvarado (en duda)

SG: Herbert Jones (en duda)

SF: CJ McCollum (en duda)

PF: Zion Williamson (en duda)

C: Jonas Valanciunas

¿Dónde ver en Estados Unidos Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans por la NBA 2022?

El encuentro entre Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans será este viernes 28 de octubre. El partido se verá en Estados Unidos por ESPN y a través de la plataforma de streaming de FuboTV a partir de las 22:00 hs (ET) / 18:30 hs (PT). En México se verá desde las 21:00 hs, y en Puerto Rico y República Dominicana desde las 22:00 hs, en todos estos países lo transmitirá ESPN 2 y el streaming de Star+.

El pronóstico de Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans según las casas de apuestas

Según DraftKings, sitio de apuestas especializado, el equipo que tiene más posibilidades de ganar es Phoenix Suns con un handicap de -7.5, mientras que New Orleans Pelicans tiene +7.5.