El Soccer Champions Tour es una serie de partidos entre grandes clubes del mundo, entre los que se incluyen el Barcelona, Real Madrid, Juventus, América y Chivas, que se disputará entre el 22 y el 30 de Julio de 2022 en distintas ciudades de los Estados Unidos. Enterate en esta nota cómo conseguir tus entradas para cada encuentro y dónde se disputarán los partidos.

El evento recorrerá 4 ciudades de los Estados Unidos, iniciando el Tour en Las Vegas, en el Allegiant Stadium y finalizado en el Rose Bowl Stadium de Los Angeles, California. Además tendrá encuentro en el Oracle Park de San Francisco y Cotton Bowl Stadium de Dallas.

Este Tour dará unicio el viernes 22 de julio con el partido entre Chivas de Guadalajara vs Juventus y finalizará el sábado 30 del mismo mes con el partido de Real Madrid vs Juventus. Además tambien se podrá presenciar el clásico del futbol español, Barcelona vs Real Madrid, que se disputará el sábado 23, mientras que las Águilas de América harán su aparición el martes 26 en el partido frente al Merengue.

Una preventa exclusiva de boletos estará disponible a partir de este miércoles, 15 de junio. Los tickets se pondrán a la venta al público general el sigueinte viernes, 17 de junio. Para tener acceso a la preventa, se invita a todos los aficionados a registrarse en SoccerChampionsTour.com, en donde deberán anotarse según el partido al que estén interesados en asistir.

Soccer Champions Tour 2022: Lista de partidos detallada

Juventus vs Chivas de Guadalajara:

Fecha: Viernes 22 de Julio de 2022

Estadio: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

Preventa: Sitio oficial del Allegiant Stadium

Real Madrid vs Barcelona:

Fecha: Sábado 23 de julio de 2022

Estadio: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

Preventa: Sitio oficial del Allegiant Stadium

Real Madrid vs Club América:

Fecha: Martes 26 de julio de 2022

Estadio: Oracle Park, San Francisco, California

Preventa: Sección de San Francisco Giants en MLB.com

Barcelona vs Juventus:

Fecha: Martes 26 de julio de 2022

Estadio: Cotton Bowl Stadium, Dallas, Texas

Preventa: Fairparkdallas.com

Real Madrid vs Juventus:

Fecha: Sábado 30 de julio de 2022

Estadio: Rose Bowl Stadium, Los Angeles, California

Preventa: Sitio oficial del Rose Bowl Stadium