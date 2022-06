Los Angeles Angels y New York Mets jugarán por la temporada regular de la MLB 2022. Entérate los detalles del duelo: fecha, horario, canal de TV, streaming y pronósticos para ver EN VIVO ONLINE.

Los Angeles Angels vs New York Mets | EN VIVO por la MLB 2022: Día, horario, canal de TV y pronósticos

Los Angeles Angels (28-31) recibirá a New York Mets (38-21) HOY, viernes 10 de junio en el Angel Stadium of Anaheim para disputar un juego correspondiente a la temporada regular de la MLB 2022. Entérate todos los detalles del enfrentamiento: Pronóstico, fecha, horario, streaming y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

+ Aaron Judge consigue récord histórico para New York Yankees tras superar los 20 cuadrangulares en MLB 2022.

Los Angeles Angels vs New York Mets: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la MLB 2022?

Este juego entre Los Angeles Angels y New York Mets se llevará a cabo este viernes 10 de junio en el Angel Stadium of Anaheim desde las 21:38 hs (ET), 20:38 hs (CT), 19:38 hs (MT) y 18:38 hs (PT) de los Estados Unidos.

Día: Viernes 10 de junio del 2022.

Hora en Estados Unidos: 21:38 hs (ET), 20:38 hs (CT), 19:38 hs (MT) y 18:38 hs (PT).

Lugar: Angel Stadium of Anaheim.