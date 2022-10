New York Mets vs San Diego Padres EN VIVO por la Serie de Comodines de la MLB 2022

New York Mets se mide ante San Diego Padres HOY, viernes 7 de octubre en el Citi Field para disputar el primer encuentro de una de las llaves mas emocionantes en la Serie de Comodines de la MLB 2022. El ganador de esta serie deberpa jugar frente a Los Angeles Dodgers, el mejor equipo de la temporada regular. Entérate todos los detalles del enfrentamiento: Pronóstico, fecha, horario, streaming y canal de TV para ver EN VIVO ONLINE.

El equipo de Nueva York finalizó en el segundo lugar de la División Este de la Liga Nacional, empatado con el primer puesto, los Atlanta Braves, con un récord de 101 victorias y 61 derrotas. Los neoyorquinos fueron uno de los mejores equipos durante la fase regular y buscarán demostrar ese dominio para llegar a las instancias finales de los playoffs.

Por parte de la franquicia de California, terminó segunda de la División Oeste en la antigua liga, con un récord de 89 victorias y 73 derrotas. Los Padres deberán dar la sorpresa para seguir avanzando en la serie, aunque con un plantel lleno de estrellas como Manny Machado o Juan Soto, promete dar un verdadero espectaculo.

New York Mets vs San Diego Padres: ¿Cuándo y a qué hora ver en vivo la MLB 2022?

El primer juego entre New York Mets vs San Diego Padres por la Serie de Comodines se juega HOY, viernes 7 de octubre en el Citi Field desde las 20:07 hs (ET), 19:07 hs (CT), 18:07 hs (MT) y 17:07 hs (PT) de los Estados Unidos