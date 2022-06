El recuerdo de la Selección Nacional de los Estados Unidos venciendo a México en la Concacaf Nations League continúa muy vivo para los norteamericanos. Sin embargo, han pasado meses desde aquella hazaña y ahora toca defender la corona.

Una nueva edición de este torneo comienza el 2 de junio, donde las Barras y las Estrellas quieren revalidar su corona, además de utilizar su travesía como preparación de cara al Mundial de la FIFA Qatar 2022.

Los dirigidos por Gregg Berhalter se encuentran ubicados en el Grupo 4 de la Liga A junto a El Salvador y Granada, donde deberán ganar y quedar de primeros para avanzar al Final Four y seguir en carrera por la copa.

La MLS dice presente

La Major League Soccer (MLS) se encuentra presente en el combinado americano por medio de varios jugadores talentosos y de alto calibre dispuestos a defender su bandera a como dé lugar. En Bolavip repasamos quiénes son.

Paul Arriola (FC Dallas), Jesús Ferreira (FC Dallas), Kellyn Acosta (LAFC), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF), Walker Zimmerman (Nashville SC), Matt Turner (New England Revolution), Sean Johnson (New York City FC), Aaron Long (New York Red Bulls), Jordan Morris (Seattle Sounders FC), Cristian Roldán (Seattle Sounders FC).