Para los especialistas y fanáticos de la Major League Baseball (MLB), no existieron dudas de que el japonés Shohei Ohtani hizo méritos suficientes para coronarse como el Jugador Más Valioso de la Liga Americana en la temporada 2021... salvo para Vladimir Guerrero Jr.

El campocorto dominicano, que realizó la mejor zafra de su carrera con Toronto Blue Jays, donde fue incluido en el Primer Equipo All-MLB, recibió su primera nominación al Juego de las Estrellas y consiguió los premios Hank Aaron además del Bate de Plata.

A pesar de todas estas condecoraciones, a la hora de elegir al MVP de la Liga Americana la Asociación de Escritores de Béisbol de América (BBWAA) no le dio ningún voto para el primer puesto, escogiendo a Ohtani por unanimidad, dejando a Guerrero Jr. en el segundo lugar.

Vladimir Guerrero Jr. en polémica por dichos contra Ohtani



En conversación con el periodista Yancen Pujols, el pelotero centroamericano se refirió a la escogencia de los redactores a favor del asiático por sobre su persona, admitiendo que se ganó el premio merecidamente, cree que debió haber tenido mejor suerte en la votación.

"Yo sabía que no iba a ganar el MVP pero lo que realmente me molestó es que no me dieran un voto de primer lugar. Ohtani merecía el premio pero nunca me imaginé que sería de forma unánime", aseguró Guerrero Jr., candidato máximo a obtener el galardón en MLB 2022.