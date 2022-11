Las pelotas de los jonrones históricos en la MLB pueden llegar a tener un valor sin precedentes. Mientras que el récord lo tiene Todd McFarlane y los US$3 millones que pagó por la bola del cuadrangular 70 de Mark McGwire en las Grandes Ligas, Aaron Judge respondió si pagaría este mismo valor por la pelota de su jonrón 62 en la temporada 2022 de las Mayores.

La última temporada de Judge con New York Yankees antes de convertirse en agente libre por primera vez en siete años tuvo el valor agregado de pasar a ser el pelotero con más jonrones (62) en la historia de una campaña en la Liga Americana. Aquella pelota del cuadrangular histórico la atrapó un fanático de Texas Rangers.

Corey Youmans decidió no devolver la pelota del jonrón 62 a Aaron Judge y luego de rechazar una oferta por $2 millones de dólares que le hizo la casa de subastas Memory Lane Inc., el fanático de la MLB tomó una determinación que hizo reaccionar al ‘Juez’.

“Parece justo en el sentido de que le da a cualquiera que esté interesado y tenga los medios la oportunidad de poseerlo. Como fanático, tengo curiosidad por saber cuánto vale, quién lo compra y qué hacen con él”, sostuvo Youmans cuando se dio a conocer la noticia que entregó la pelota del jonrón 62 de Judge en la MLB 2022 para que sea subastada. El precio inicial es de un millón de dólares.

A pesar Aaron Judge manifestó que “sería grandioso tenerla de vuelta” la pelota del jonrón 62 que conectó en la MLB 2022, ‘El Juez’ dejó en claro si pagaría o no US$3 millones por la bola histórica. ¿Por qué esta cifra? Fueron los millones que rechazó Corey Youmans antes de poner el souvenir en una subasta que inicia el 29 de noviembre de 2022.

“Oh, no. Todavía no he firmado mi contrato de agente libre, así que creo que está un poco fuera de mi rango de precios en este momento”, contestó Aaron Judge según Bryan Hoch, de MLB.com.