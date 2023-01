El jardinero Aaron Judge no sólo se quedará por las próximas nueve temporadas de Major League Baseball (MLB) en los New York Yankees, con un salario de $360 millones de dólares, sino que además se convertirá en el nuevo capitán del equipo.

Una designación que sólo muy pocos y privilegiados jugadores han tenido en su paso por los Bombarderos del Bronx, de hecho hasta antes del Juez sólo 15 peloteros portaron el gafete en la centenaria historia de la franquicia.

En esta nueva posición como capitán de los Yankees, Judge sucederá a Derek Jeter, quien tuvo el honor de serlo entre 2003 y 2014, y con quien el jardinero tuvo un almuerzo donde lo convenció para volver a Nueva York.

La charla que Judge tuvo con Jeter para volver a Yankees



Así lo reveló el pelotero en el programa The Tonight Show with Jimmy Fallon, en la cadena NBC, donde "estuve siempre con contacto con Jeter. Le pregunté cómo habían sido para él las negociaciones de arbitraje salarial y de extensión de contrato. Un día me dijo que me iba a invitar a almorzar para hablar de todo eso".

"Cuando firmé el acuerdo con los Yankees (Jeter) me dijo 'ahora me vas a tener que invitar a desayunar, almorzar y cenar'", agregó Aaron Judge, quien este año será el jugador mejor pagado de MLB con un sueldo de $40 millones de dólares.