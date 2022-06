Previo al inicio de la temporada 2022 de Major League Baseball (MLB), el jardinero Aaron Judge rechazó extender su contrato a partir de 2023 con New York Yankees, un par de meses después, deberá volver a sentarse a negociar con la franquicia, aunque por otros motivos.

Resulta que este viernes, según reveló el periodista Bryan Hoch, del sitio oficial de Grandes Ligas, el pelotero deberá presentarse ante un panel que definirá cuál será el sueldo que percibirá para esta campaña, el cual según el sitio especializado Spotrac, se estimaría en $17 millones de dólares.

Sin embargo, en la previa a iniciar una serie de cuatro juegos ante Houston Astros, en el Bronx, Judge se expresó ante esta negociación que tendrá por delante con los Yankees, aunque dejando en claro que su mente se enfoca en el ámbito deportivo más que en el económico.

Judge se vuelve a sentar con Yankees para negociar



"Son negocios, para mí es sencillo: amo al equipo, la organización, pero la parte de los negocios no me gusta mucho en ocasiones. Creo que a muchas personas no les gusta; no creo que a los equipos les guste. Tienes que vivirlo, soportarlo y seguir adelante", manifestó el Juez.

Sin embargo, no será la primera vez que Judge deba sentarse a negociar con los Yankees, ya que lo volverá a hacer cuando entre oficialmente a la agencia libre, al término de MLB 2022, donde definirá si seguirá con los mulos o buscará nuevos horizontes.