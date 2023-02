El capitán de New York Yankees no fue convocado para el torneo de selecciones en marzo próximo, y se revelaron los presuntos motivos de su ausencia.

Aaron Judge y la particular razón por la que no jugará con Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol 2023

El próximo 8 de marzo comenzará el Clásico Mundial de Béisbol 2023, el certamen de selecciones previo al comienzo de la temporada 2023 de Major League Baseball (MLB), y que para pesar de muchos aficionados, no contará con la presencia de Aaron Judge defendiendo a Estados Unidos.

Es que luego de la mejor temporada de su carrera, donde consiguió la hazaña de conectar 62 cuadrangulares, haciendo historia para New York Yankees, además de ser elegido el Jugador Más Valioso, se esperaba contar con su presencia en el torneo.

Sin embargo, Judge no fue considerado en Estados Unidos para defender el título del Clásico Mundial de Béisbol conquistado en 2017, el motivo por el cual no estará presente no es tan grave, según reveló Deesha Thosar, de la cadena FOX Sports.

La razón porque Judge no jugará Clásico Mundial 2023



Según expresó la reportera, el Juez le comentó que tuvo una "temporada baja salvaje" y que lo ocurrido en la campaña pasada, con su récord de homeruns, "fue mucho", por lo tanto, su intención era tener un Spring Training más relajante.

Pero no es lo único, pues agrega que Judge, en su nueva condición de capitán de los Yankees, buscará en la previa a MLB 2023, "conocer a los prospectos y lo que necesita el equipo", sumándose de esta manera a las ausencias de Néstor Cortés y Clayton Kershaw del Clásico Mundial 2023.