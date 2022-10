En el último juego de temporada regular en el estadio de St. Louis Cardinals, Albert Pujols alcanzó una marca de Babe Ruth que no se veía hace 87 años en la MLB.

¡‘La Máquina’ de St. Louis Cardinals no para! Cuando algunos creían que tras conectar el jonrón 700 en la MLB iba a parar, Albert Pujols sigue con un rendimiento descomunal que lo llevó a igualar una marca de Babe Ruth que no se veía hace 87 años en las Grandes Ligas.

Los Cardinals disputaron el último juego de temporada regular 2022 en condición de local en el estadio Bush, por lo que era un encuentro más que especial para Pujols, Yadier Molina y Adam Wainwright. Los dos primeros confirmaron que están jugando su última campaña en la MLB y el pitcher aún no define si también se retirará.

A pesar que St. Louis Cardinals perdió por siete carreras a cinco contra Pittsburg Pirates, Albert Pujols volvió a escribir un nuevo capítulo de su legado en las Grandes Ligas. ‘La Máquina’ conectó su jonrón 702 en la MLB y alcanzó una marca de nadie más y nadie menos que de Babe Ruth.

La Postemporada de la MLB 2022 iniciará para los Cardinals el viernes 7 de octubre en uno de los dos juegos de la Ronda de Comodines de la Liga Nacional. Pujols, Molina y compañía disputarán una serie al mejor de tres juegos contra el equipo que termine con peor marca de victorias y derrotas entre San Diego Padres, Philadelphia Phillies y Milwaukee Brewers.

Pujols alcanza una marca de Babe Ruth que no se veía hace 87 años

Con el jonrón 702 en Las Mayores y las tres carreras que impulsó en el juego St. Louis Cardinals vs. Pittsburg Pirates, Albert Pujols alcanzó la marca de Babe Ruth que no se veía hace 87 años, 2.214 carreras impulsadas, cuando en 1935 se retiró la leyenda de New York Yankees. Cuando el pelotero nacido en República Dominicana impulse una carrera más se convertiría en el segundo jugador en esta estadística de toda la historia de la MLB. ‘La Máquina’ solo quedaría por detrás de Hank Aaron y sus 2.297 carreras impulsadas.