Carlos Correa encendió la polémica al decir que Derek Jeter no merecía ninguno de sus 5 Guantes de Oro. La leyenda de New York Yankees le respondió.

Cuando parecía que el mundo de la MLB entraba en un breve descanso antes que las bombas de la agencia libre explotaran en las Grandes Ligas, Carlos Correa encendió la polémica con unas fuertes declaraciones sobre nadie más y nadie menos que la leyenda de New York Yankees, Derek Jeter.

Carlos Baerga, exjugador de la MLB, invitó a Correa a un Instagram live (en vivo) y sin miedo al qué dirán decidieron debatir sobre el merecimiento que tuvo Jeter al ganar 5 Guantes de Oro. Carlos se despachó y no tuvo piedad contra el mítico jugador de los Yankees.

Palabras, palabras menos, Carlos Correa menospreció los 5 Guantes de Oro de Jeter porque según la estrella de Houston Astros, ahora es agente libre, Derek no hizo los números suficientes para obtener el galardón que le dan a los mejores defensores de la MLB.

¿Correa tiene razón? Los números y estadísticas dictaron sentencia, pero faltaba por conocer qué pensaba Derek Jeter. Con una respuesta irónica, el cinco veces ganador de la Serie Mundial (1996, 1998, 1999, 2000 y 2009) con New York Yankees le envío un contundente mensaje a quienes afirmaron que no merecía ganar 5 Guantes de Oro.

Derek Jeter le responde a Carlos Correa por menospreciar sus 5 Guantes de Oro

“Sí escuché sobre eso. La verdad no le presté mucha atención, ni siquiera sé cómo salió mi nombre en la conversación. Mi español aún no es muy bueno, y falta ver la entrevista completa. No sé cómo salió mi nombre y la verdad creo que ni siquiera merece una respuesta”, afirmó Derek Jeter sobre las críticas de Carlos Corrrea a sus 5 Guantes de Oro.