La agencia libre de la MLB para la temporada 2023 empezó en 3, 2, 1. Apenas se cumplió el plazo de los cinco días tras el último juego de la Serie Mundial 2022 para negociar con los agentes libres, los equipos empezaron a tomar decisiones importantes. Los Angeles Dodgers, no fue la excepción y decidió dejar en libertad a una estrella del equipo. ¡Duro golpe para Julio Urías!

Esto no quiere decir que el protagonista de esta historia no pueda volver a los Dodgers con un contrato y salario diferente, pero, por ahora, no haría parte del roster para la temporada 2023. Las consecuencias del fracaso en la MLB 2022 empiezan a verse en el equipo de Los Angeles.

El mayor fracaso en la historia del béisbol. Así de fuerte fue el calificativo que Blake Karris, del portal ‘The Sporting Tribune’ (La Tribuna Deportiva), le dio a la temporada de Dave Roberts, Julio Urías y compañía en la MLB 2022. ¿Los motivos? Solo ganaron un juego de Postemporada tras lograr 111 victorias en campaña regular y el mayor diferencial de carreras con +334 sobre sus rivales desde 1939.

La cuenta oficial en Twitter de los Dodgers anunció que le extendieron ofertas al campocorto Trea Turner y al lanzador zurdo Tyler Anderson. Ahora, estos dos jugadores decidirán si aceptan la propuesta para volver a jugar junto a Urías, Mookie Betts y compañía en la temporada 2023 de la MLB. El duro golpe estaba por llegar.

Duro golpe para Urías: Dodgers dejó en libertad a una estrella del equipo para la MLB 2023

Después de jugar por nueve temporadas en Los Angeles Dodgers, ganar la Serie Mundial 2020 y ser MVP de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional 2017, Justin Turner fue dejado en libertad por el equipo californiano. La franquicia dirigida por Dave Roberts tenía una opción de club por US$16 millones para que el tercera base siguiera en la temporada MLB 2023, pero, por ahora, despidieron a una estrella de la organización.