Más allá del no regreso de Justin Verlander a Houston Astros, que no es poca cosa, el campeón de la Serie Mundial 2022 mantiene la base que supo dominar la MLB y para no perder una pieza más, un excompañero de José Altuve vuelve a estar bajo la órbita.

Jim Crane, dueño de los Astros, sostuvo que nunca estaría mal agregar más piezas al pitcheo, pero con una rotación de abridores que tuvo la tercera mejor ERA (3.29) en la MLB 2022 sin Justin Verlander, las prioridades del equipo de Houston pasan por reforzarse en los jardines y en la receptoría.

Willson Contreras llegó a un acuerdo con St. Louis Cardinals. Entonces, Houston Astros maneja otras opciones como Sean Murphy y Tucker Barnhart. En cuanto a los jardines, la premisa sería traer un viejo conocido que ya sabe lo que es ganar la Serie Mundial en la MLB 2022.

Michael Brantley lleva 14 años en el béisbol de las Grandes Ligas, ha sido seleccionado cuatro veces como All-Star, ganó el premio Silver Slugger como uno de los mejores jardineros a la ofensiva en 2014 y llegó a la agencia libre tras obtener la Serie Mundial 2022 y compartir equipo con José Altuve por cuatro años en los Astros. A los 35 años, podría volver a la franquicia de Houston.

El excompañero de José Altuve que interesa a los Astros como refuerzo para la MLB 2023

Según informó Ken Rosenthal, del portal The AThletic, Houston Astros pensaría en firmar dos de tres jardineros con los que se les ha vinculado: Andrew Benintendi, Michael Brantley y Michael Conforto. El excompañero de José Altuve (Brantley) registra de por vida 127 jonrones, 1.641 hits, 713 carreras impulsadas y 751 anotadas para un promedio de .298.