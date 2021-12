Tenía el sueño de jugar en la MLB y decidió emigrar desde Cuba a Estados Unidos. Las tremendas condiciones que tenía hicieron que Los Angeles Dodgers lo firmaran en junio de 2012 con un contrato de 42 millones de dólares por siete años. Estaba destinado para triunfar en las Grandes Ligas, pero…

En la temporada MLB 2013 explotó y se ganó el apodo del ‘Caballo Salvaje’ al conectar 19 jonrones en 104 juegos de Grandes Ligas. Los Dodgers tenían una joya, pero empezaron los problemas de puntualidad y discusiones con compañeros y directivos del equipo de Los Angeles.

Luego de un correctivo al enviarlo a Ligas Menores en 2016, este pelotero fue fundamental en los títulos de Los Angeles Dodgers en la Liga Nacional 2017 y 2018. Sin embargo, iban llegar las dos denuncias por agresión sexual que se revelaron.

Según informó el portal The Washington Post, Yasiel Puig fue denunciado en dos ocasiones por agresión sexual en 2017. La MLB investigó al por ese entonces jugador de los Dodgers, pero al fin de cuentas no recibió sanción porque las mujeres no presentaron cargos. ¿Y las denuncias?

Yasiel Puig resolvió dos denuncias por agresión sexual con US$325 mil

La MLB no sancionó al exjugador de Los Angeles Dodgers porque resolvió en secreto las dos denuncias por agresión sexual con US$325 mil. Yasiel Puig no juega en las Grandes Ligas desde el 2019 y su nuevo equipo será el Kiwoom Héroes de la Liga de Béisbol de Corea del Sur.