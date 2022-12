El trabajo y la disciplina tienen recompensa. De eso no hay dudas. Detrás de los campeones de la Serie Mundial 2022 hay una historia de un jugador de Houston Astros que pasó de no poder batear huevos en una granja a ser el MVP del ‘Clásico de Otoño’ de la MLB en el que vencieron a Philadelphia Phillies.

La temporada MLB 2022 quedará grabada para siempre en la memoria de Jeremy Peña. El pelotero, nacido en República Dominicana, fue el primer campocorto novato en la historia de las Grandes Ligas que ganó Guante de Oro y conectó un jonrón en la Serie Mundial.

Detrás del éxito de Peña en su primera temporada en la MLB hay una historia que retrata la pasión que tenía por llegar al béisbol de las Grandes Ligas. Jeremy nació en Santo Domingo, capital de República Dominicana, y hasta los nueve años vivió en una granja. Eso no le impidió empezar a demostrar entrega por la pelota caliente.

Jeremy Peña le concedió una entrevista al podcast Club Ambition (Ambición de Club) y una de las revelaciones que más causó curiosidad a los anfitriones fue la historia de cómo empezó el pelotero de Houston Astros a demostrar el deseo de querer ser beisbolista profesional. Todo empezó en una finca en Higuero, República Dominicana.

“Mi apodo es ‘La Tormenta’ y me lo pusieron porque no era un niño malo, pero era curioso y hacia esas cosas que las personas se preguntaban por qué. Por ejemplo, en la granja teníamos muchas gallinas, tomé un balde y lo llené con muchos huevos hasta arriba. Luego tome un bate de béisbol y empecé a tirar los huevos intentando pegarles. Fallaba y… ¡Boom! Caían al suelo. No podía darles y los trabajadores se pusieron bravos. Me atraparon y decían: ‘Papá te va a pegar’. Cuando vino mi padre me dijo: ‘¿Intentaste darle a los huevos? ¿A cuántos le diste?’ Cero, respondí. ‘La próxima vez dale a todos’, me dijo”, le contó Jeremy Peña al podcast Club Ambition (Ambición de Club).