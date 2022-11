A pesar de no ofrecerle una oferta calificada, un pitcher estrella de la MLB está a punto de firmar con Los Angeles Dodgers para la rotación de abridores que lidera Julio Urías.

No se puede cambiar todo, ni mucho menos botar la casa por la ventana. Los Angeles Dodgers anunció las primeras decisiones tras el fracaso en la temporada MLB 2022 y entre las buenas nuevas para Julio Urías y compañía es que están a punto de asegurar a un pitcher estrella de las Grandes Ligas.

En tan solo cuatro juegos, los Dodgers pasaron de ser el mejor equipo de toda la MLB 2022 a convertirse en el fracaso más grande de la Postemporada. Luego de ganar 111 victorias en campaña regular, fue récord en la historia del equipo de Los Angeles, la única victoria en Playoffs llegó de la mano de Urías.

Los Angeles Dodgers quedó eliminado de los MLB Playoffs 2022 tras perder tres juegos consecutivos contra San Diego Padres en la Series Divisionales de la Liga Nacional, así que empezaron las primeras decisiones de cara al roster de la temporada 2023. El campocorto Trea Turner y el lanzador zurdo Tyler Anderson recibieron ofertas calificadas para seguir en el equipo liderado por Julio Urías. Tienen 10 días a partir del 10 de noviembre para aceptarlas o rechazarlas.

Mientras que los Dodgers decidieron no utilizar la opción club de US$16 millones para que Justin Turner continúe con el equipo en la temporada MLB 2023, puede regresar a la franquicia de Los Angeles con un salario menor, un pitcher que supo ganar la Serie Mundial 2020 y obtuvo tres premios Cy Young en 15 temporadas de la MLB está a punto de seguir en la rotación de abridores que comanda Urías.

El pitcher estrella que Dodgers está a punto de asegurar para Julio Urías en la MLB

Los Angeles Dodgers decidió no extenderle una oferta calificada a Clayton Kershaw para que no tuviera la presión de tomar una decisión en 10 o menos días. ¿No renueva con el equipo? ¡Claro que no! Según informó Mike DiGiovanna, del portal Los Angeles Times, el equipo californiano se está acercando a cerrar un contrato con Kershaw por un año y una cifra parecida a los US$17 millones que ganó en la MLB 2022. El pticher zurdo viene de registrar 12 victorias, tres derrotas y 2.28 como porcentaje de carreras limpias en 22 aperturas.