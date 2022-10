El primer anuncio oficial que hizo Albert Pujols tras su retiro de la MLB

Albert Pujols volvió a ser noticia en el mundo del béisbol de las Grandes Ligas con dos noticias mientras que Houston Astros y Philadelphia Phillies juegan la Serie Mundial 2022. La primera fue el primer anuncio oficial tras el retiro de St. Louis Cardinals y la MLB; mientras que la segunda lo tuvo involucrado en un uso ilegal de uno de sus bates.

Martín Maldonado, receptor de los Astros, le pidió a Pujols unos bates para usar en la Serie Mundial. Albert le entregó una docena según se dio a conocer en la trasmisión de ESPN del Juego 2 del ‘Clásico de Otoño’ 2022, pero la MLB dijo: un momento, metafóricamente hablando.

La MLB confirmó por qué no era legal que el receptor de Houston Astros usará los bates de Albert Pujols y empezó la polémica en 3, 2, 1. Unos días antes que esta controversia se diera en la Serie Mundial 2022, ‘La Máquina’ publicó en Twitter el primer anuncio oficial tras su retiro de las Grandes Ligas.

Lo hecho por Pujols luego de jugar por 22 temporadas en la MLB no solo le garantizó un contrato por $10 millones de dólares con Los Angeles Angels tras el retiro de Las Mayores, el pelotero nacido en República Dominicana tiene una imagen con tanta aceptación en Estados Unidos que ahora estará en los hogares de los niños y niñas que compren su nuevo producto.

La empresa PLB Sports & Entertainment (Deportes y Entretenimiento) decidió asociarse con Albert Pujols para que el expelotero de la MLB sea uno de los miembros de su compañía con el que crean un producto alimenticio. Sobre este tema trato el primer anuncio oficial que hizo ‘La Máquina’ tras su retiro de St. Louis Cardinals y la MLB.

“Los sábados por la mañana con mis hijos se han vuelto un poco más divertidos! Me emociona decir que me he asociado con @plbse para crear mi propia marca de cereales, Pujols Crunch. Gracias a todos en PLB Sports & Entertainment que hicieron esto posible”, anunció Albert en su cuenta de Twitter.