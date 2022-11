El dominicano no es la primera vez que está involucrado en un juego sin hit durante esta temporada, lo cual le da un récord en la historia de la MLB. Bolavip te cuenta los detalles.

El récord nunca antes visto que logra Cristian Javier con su no hitter en la Serie Mundial 2022

Houston Astros necesitaba de una victoria en el cuarto juego de la Serie Mundial 2022, un evento en el que habían sorprendido los Philaldelphia Phillies poniéndose en ventaja temprano robando un juego en Texas y otro en Pensylvania.

Cristian Javier fue quien tomó la responsabilidad por el lado de los Astros en el cuarto juego, y no decepcionó: el dominicano lanzó una verdadera joyita, la cual sin dudas va a quedar dentro de los libros de historia del Clásico de Otoño.

El estallido ofensivo de la quinta entrada queda un poco en el pasado gracias al gran trabajo por parte de los lanzadores de los Astros, quienes lograron el segundo no hitter en la historia de la Serie Mundial, luego del juego perfecto de Don Larsen.

Cristian Javier y un récord inédito en la Serie Mundial

El dominicano Cristian Javier inició todo con 6 entradas lanzadas, donde tan solo permitió dos bases por bolas y repartió nueve ponches. En el relevo llegaron Bryan Abreu (1 IP, 3 SO), Rafael Montero (1 IP, 1 SO) y Ryan Pressly (1 IP, 1 BB, 1 SO).

Eso le da un récord inédito en la MLB: Javier se convirtió en el primer lanzador en iniciar dos juegos que se combinaron para un no hitter en una sola campaña en la historia de la liga, siendo también el abridor en el sin hit del 25 de junio.