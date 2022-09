Dentro de la excelente temporada que viene teniendo hasta ahora Los Angeles Dodgers, uno de los grandes destacados ha sido al lanzador zurdo mexicano, Julio Urías, quien se ha convertido en uno de los abridores más efectivos de la Major League Baseball (MLB).

Urías, en su séptima temporada, ha iniciado 26 partidos, la mayor cantidad en los Dodgers, tiene una de las mejores efectividades de la liga (2.29), y con su mejor porcentaje de embasado (Walk and Hits per Inning Played o WHIP) en su carrera en 0.947.

Estos números son incluso una mejora a lo que había logrado el mexicano había mostrado en el 2021, donde tuvo lo que fue hasta ahora su mejor temporada, ayudando a los Dodgers a llegar a la serie de campeonato, donde cayeron derrotados ante Atlanta Braves.

Julio Urías comparó sus dos mejores temporadas con Los Angeles Dodgers

En entrevista con Guillermo Celis de la cadena ESPN, el mexicano Julio Urías puso en paralelo lo que han sido sus campañas más destacadas hasta ahora en las Grandes Ligas. "Yo creo que he hecho casi lo mismo", declaró el lanzador zurdo.

"Me siento confiado arriba de la loma. Me gusta competir y a veces pegó gritos", dijo entre risas Urías, quien también fue autocrítico: "Creo que hay salidas del año pasado que me gustaron más que las de este, donde he peleado un poco más con la cantidad de lanzamientos".