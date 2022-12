Aaron Judge estuvo a punto de jugar con Fernando Tatis Jr. por los millones de dólares que San Diego Padres le ofreció, pero prefirió a New York Yankees para la MLB 2023.

El buen hijo vuelve a casa. La novela de Aaron Judge tuvo un final feliz para la afición de New York Yankees luego que se diera a conocer el siete de diciembre de 2022 que llegó a un acuerdo para regresar a New York Yankees por nueve años y US$360 millones. Sin embargo, esto estuvo a punto de no pasar porque en la MLB, ya que ‘El Juez’ iba a jugar con Fernando Tatis Jr. si hubiese aceptado la oferta que le hizo a San Diego Padres.

¡Y estuvo muy cerca! “Él está de vuelta”, publicó la cuenta oficial de la MLB en Twitter con la noticia que Judge regresará a jugar con los Yankees tras una temporada en la que registró 62 jonrones, récord en la historia de una campaña de la Liga Americana. ‘El Juez’ tentó a la agencia libre y Padres no dudó en poner unos millones de dólares sobre la mesa.

24 horas antes que se diera a conocer la noticia del regreso de Aaron Judge, John Heyman, del portal The New York Post, sostuvo que ‘El Juez’ estaba encaminado a firmar con San Francisco Giants. Luego, el periodista afirmó que se apresuró, llegó la oferta definitiva de New York Yankees y el MVP de la Liga Americana 2022 descartó jugar con Fernando Tatis Jr. en las Grandes Ligas.

Según Bob Nightengale, del portal USA Today Sports (Deportes Hoy), Judge viajó el martes a San Diego para principalmente reunirse con los Padres y en dicha reunión el equipo de Tatis Jr., Juan Soto y compañía, le habría ofrecido más dinero a Aaron que la cantidad que terminó aceptando por parte de los Yankees.

Iba a jugar con Tatis Jr: Los millones que Padres le ofreció a Aaron Judge en la MLB

Fueron $40 millones de dólares más. De acuerdo a la información publicada por Bob Nightengale, San Diego Padres le ofreció a Aaron Judge US$400 millones y 10 diez años. Iba a jugar con Fernando Tatis Jr., pero el final de la historia ya lo conocen. ‘El Juez’ regresa a New York Yankees por nueve años y US$360 millones.