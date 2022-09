Otro día más en la oficina para Julio Urías. Los Angeles Dodgers enfrentó a San Francisco Giants en la jornada del sábado 17 de septiembre y con el pticher mexicano en la lomita llegó la victoria 100 en la MLB 2022, pero… Todo se puso en peligro desde la primera entrada.

Hasta a salida contra los Giants del 17 de septiembre, Urías ha contado con el apoyo de los bates de Dodgers con un promedio por juego de 8.15 carreras en las últimas 15 aperturas del pitcher mexicano. No por nada Julio llegó a 13 victorias y una derrota con 1.94 de porcentaje de carreras limpias en este periodo de juegos.

La confianza de Julio Urías sus compañeros de Los Angeles Dodgers es total y, con el respaldo de ser al as de la rotación de abridores, le envió un mensaje a Max Muncy, Trea Turner y Freddie Freeman, tras los errores que cometieron en la victoria número 100 del equipo californiano en la MLB 2022.

Urías obtuvo la victoria 17 de la temporada 2022 con una salida de seis entradas, cinco hits, dos carreras permitidas, una base por bola y ocho ponches. De esta manera, el pitcher mexicano hace parte del Top-5 de los mejores lanzadores de todas las Grandes Ligas en cuanto a ERA con un 2.27 como porcentaje de carreras limpias.

Urías reveló qué les dijo a los Dodgers que pusieron en peligro la victoria 100 en MLB 2022

La primera entrada de Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants tuvo a un Max Mancy que no pudo sacar al corredor en primera base al intentar tomar la pelota a mano limpia. Luego llegó un ponche de Julio Urías, pero el bateador siguiente sacó un batazo suave y cuando Trea Turner intentó un doble play la bola se le resbaló. ¿Algo más faltaba? Sí, Freddie Freeman no atrapó en la primera a la almohadilla lo que iba ser el out final de la entrada. El pitcher mexicano no lo podía creer, pero al final del juego respaldó a sus compañeros.

“Me gusta darles positividad. Obviamente sé que no quieren fallar, nadie quiere fallar. Simplemente las cosas pasan y hay que aprender de eso. Trato de darles esa confianza que a la siguiente me la hagan (la jugada) porque son profesionales, tienen tremendo talento y tengo toda la confianza con ellos. Errores van a pasar, pero son parte del juego y trato de darles siempre la confianza”, respondió Julio Urías al canal Spectrum cuando le preguntaron sobre su conversación con los jugadores de Los Angeles Dodgers que fallaron en la primera entrada vs. San Francisco Giants.